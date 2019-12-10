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Меркель подтвердила договоренности о прекращении огня в Донбассе

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Меркель подтвердила договоренности о прекращении огня в Донбассе

Париж, 10 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что в ходе встречи «нормандской четверки» были достигнуты договоренности о прекращении огня и разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы договорились о прекращении огня и разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе», — заявила Меркель.

Кроме того, канцлер Германии поддержала идею продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

Меркель заявила, что удовлетворена прошедшими переговорами, в частности – фактом встречи российского и украинского президентов.

«Я довольна этой встречей. Впервые президент Путин и президент Зеленский встретились», — заявила Меркель.

Она добавила, что считает необходимым усовершенствование режима прекращения огня, подчеркнув, что все стороны смогли преодолеть «период стагнации».

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Источник: ТАСС
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