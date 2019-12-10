Степаненко отреагировала на новости о браке Петросяна

Москва, 10 декабря. Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко прокомментировала новости о заключении брака ее экс-мужа с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Ранее источник из близкого окружения Петросяна сообщил, что в начале декабря прошла свадьба 74-летнего юмориста и 30-летней Брухуновой.

Журналисты KP.RU поинтересовались у Степаненко, как она отреагировала на эту новость, и скажется ли каким-либо образом свадьба Петросяна на процесс разделения имущества.

«Пускай живут счастливо в конце концов. Что вы у меня все спрашиваете? Пусть они живут своей жизнью. А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет. Пусть будут счастливы», — коротко и спокойно ответила Степаненко.

Напомним, со Степаненко Петросян развелся в ноябре 2018 года. Возможной причиной размолвки называлась новая возлюбленная юмориста Татьяна Брухунова. Девушка приехала из Тулы и поначалу занималась ведением сайта Елены Степаненко. Познакомившись с Петросяном, молодая провинциалка со временем поднялась до должности директора его театра. Но, по словам самой Брухуновой, их случай не является «историей любви».

В настоящее время Петросян продолжает судиться со своей бывшей женой. Только в октябре артисту наконец удалось попасть в свою квартиру, занятую бывшей женой, и забрать свои вещи спустя почти год после развода. Летом в битку за наследство вступила дочь Петросяна, передавала «Газета.ру».

Астролог Павсекакий Богданов ранее заявил, что брак Петросяна с Брухуновой продлится не долго и закончится разводом со скандалом. Причиной недолговечности этого союза Богданов считает высокую «магиозависимость» Петросяна. Специалист полагает, что вокруг бывшего ведущего «Смехопанорамы» происходит много приворотов и отворотов, что пагубно влияет на брак. Частично эту магию осуществляет сам комедиант, частично — кто-то другой.