Асад описал Папе Римскому реальную ситуацию в Сирии

Дамаск, 10 декабря. Президент Сирии Башар Асад ответил на письмо Папы Римского Франциска о ситуации в Сирии. Свое заявление сирийский лидер сделал в интервью итальянскому телеканалу Rai24.

Трансляция интервью прошла на сирийских телеканалах, так как итальянский канал неоднократно откладывал его показ. Как отметила пресс-служба сирийского президента, такое решение является попыткой Запада скрыть ситуацию в Сирии. По мнению итальянских СМИ, речь идет о борьбе внутри руководства национального медиагиганта.

Письмо понтифика было направлено Асаду 22 июля. В нем Франциск выразил глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в стране, прежде всего, в Идлибе.

«У меня создалось впечатление, что у Ватикана, возможно, не полная картина происходящего. Это ожидаемо, так как на Западе мэйнстримовые СМИ рассказывают о «плохом правительстве», убивающем «хороших людей»... это некорректно», — заявил Асад в интервью.

Асад рассказал, что написал Франциску ответ, в котором описал реальную ситуацию в Сирии. Президент страны напомнил, что власти САР в первую очередь заботятся о жизнях мирных жителей, объяснив, что нельзя освободить какой-либо район страны, если местное население настроено против.

«Самое важное в освобождении района военным методом – иметь поддержку общественности там. Это было очевидно в последние девять лет, и это против наших интересов», — подчеркнул Асад.

Сирийский президент выразил надежду, что Ватикан сыграет позитивную роль в убеждении ряда стран в необходимости прекратить вмешательство в дела Сирии и нарушения международного права.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране продолжается борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) были разбиты при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы мирного урегулирования и возвращения в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.