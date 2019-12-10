Красный крест допустят ко всем удерживаемым в Донбассе

Париж, 10 декабря. Красный крест и другие международные организации получат доступ ко всем удерживаемым в Донбассе.

Об этом договорились участники саммита «нормандской четверки», который завершается в Париже. В итоговом коммюнике говорится, что стороны будут способствовать реализации договоренности по обмену удерживаемыми лицами в формате «всех на всех». До этого к ним будут допущены Красный крест и другие международные гуманитарные организации.

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский пришли к договоренности произвести обмен пленными до конца текущего года.