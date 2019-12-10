Политолог назвал главный успех встречи «нормандской четверки» по Донбассу

Лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры в Париже. В общей сложности они длились около 5,5 часов, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины. Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года и всестороннему выполнению соглашения о прекращении огня, о чем сообщается в тексте итогового коммюнике саммита, распространенного во вторник Елисейским дворцом. Участники саммита поддержали план по разведению сил на трех новых участках в Донбассе до конца марта 2020 года, а также об обмене военнопленными по принципу «всех на всех» в этом году.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев, у каждой из четырех сторон «нормандского формата» перед этой встречей стояла своя цель, однако переговоры уже можно назвать успешными — стороны начали диалог, который прекратился при Петре Порошенко.

«Нормандская встреча» для Макрона и Меркель

Президенту Франции Эммануэлю Макрону важно было зарекомендовать себя в роли конструктивного европейского лидера, решающего сложные геополитические задачи на континенте, уверен эксперт.

«Эта встреча в Париже ложится в русло политики французского лидера по обретению европейскими странами большей политической субъектности на фоне политики Вашингтона при Дональде Трампе. Макрон критикует курс НАТО, часто делает заявления о создании европейской армии, критикует внешнюю и торговую политику США при Трампе, делает осторожные заявления о том, что с Москвой нужно выстраивать рабочие и конструктивные отношения, а не говорить на языке силы и санкций – встреча в Париже «нормандской четверки» выглядит закономерным продолжением политики Макрона. Но для французского лидера важно, чтобы парижская встреча принесла какой-то прогресс в ход донбасского конфликта, ведь только в таком случае Макрон может занести эту встречу себе в актив», — выразил мнение Валяев.

В отличие от французского лидера, канцлер Германии Ангела Меркель уже не так глубоко вовлечена в геополитические вопросы Европейского союза, ведь ей осталось работать не так долго, плюс ухудшение здоровья, вполне вероятно, не позволяет работать по всем направлениям с привычной для нее активностью.

«Для Германии от «нормандского формата» важнее получить какие-то козыри для скорейшей реализации «Северного потока – 2», хотя все стороны уже понимают, что американским санкциями против проекта быть и нужно думать, как работать при их наличии. Важной стратегической победой для Германии стало назначение на должность главы Еврокомиссии бывшего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, а вероятная преемница Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр с незначительными корректировками сохранит преемственность курса, заданного Меркель», — подчеркнул Валяев.

Четкая позиция России

Россия подошла ко встрече в Париже с перечнем успешных кейсов, показывающих конструктивный настрой: обмен пленными по формуле 35 на 35, передача Киеву украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», разморозка работы Керченского пролива и всего Азовского моря. Все эти события создали позитивный фон для встречи «нормандской четверки» и показали готовность Москвы к дальнейшим переговорам.

«Москве на фоне заявлений Макрона важно не упустить момент для налаживания взаимодействия с ЕС. Главная цель — чтобы Европейский союз стал критичнее относиться к американским санкциям и стал бы проводить более независимую политику по этим вопросам. У России с ЕС хороший торговый баланс, есть взаимодействие по энергетическим проектам, а регулярные и плодотворные встречи в «нормандском формате» могут стать важной площадкой для решения этих вопросов. Сам вопрос Донбасса для Москвы, вполне вероятно, не стоит на первом месте. Москва считает, что именно Киеву важен прогресс по Минским соглашениям и по решению конфликта на юго-востоке страны, как никакой другой стороне, которая заседает в Париже», — отметил Валяев.

Украина идет на уступки

Киеву сложнее всего дались переговоры в Париже. Украинская оппозиция готова протестовать, обвиняя Владимира Зеленского в предательстве национальных интересов, а военные, находящиеся на границе с народными республиками Донбасса, с трудом выполняют приказы по отводу войск.

«За время правления Порошенко украинское общество успело глубоко впитать мысль, что Минские соглашения и «формула Штайнмайера» отвечают интересам российской стороны и не отвечают интересам Украины. Преодолеть этот настрой Зеленскому без падения своих собственных рейтингов будет невозможно. Нужно будет чем-то жертвовать, идти на уступки, пытаться договориться с кем-то из оппозиции, чтобы Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук не выступили против него единым фронтом», — заявил собеседник ФАН.

Комментарий главы МВД Украины Арсена Авакова, что Владимир Зеленский в Париже успешно защищает государственную линию и никакой «зрады нет», является бессодержательным и скорее направленным на внутреннюю аудиторию. Буквально совсем недавно окружение Владимира Зеленского опровергало саму возможность изменения Конституции «под Донбасс», а перед встречей в Париже об изменении главного закона страны уже говорили как об обязательном шаге, на который готов пойти новый украинский президент. Киев готов проявлять гибкость и идти на шаги, которые при Петре Порошенко выглядели скорее нереалистичными.

Сам же президент Украины оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что «пока ничья».

«Пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — сказал Зеленский по итогам переговоров со своим российским коллегой.

Владимир Путин же заявил, что его встреча с президентом Украины прошла хорошо, он остался доволен.

Газ, Донбасс и «формула Штайнмайера»

Валяев указал на то, что встреча в Париже не должна была поставить точку в газовом вопросе между Москвой и Киевом. Переговоры по транзиту газа не являлись центровыми. Вероятно, что произошел лишь обмен мнениями.

«Киевская сторона готова ждать новостей из Вашингтона, когда там введут санкции против «Северного потока – 2». Также Киев заявлял, что нынешний объем запасов газа хватит им, чтобы перезимовать, поэтому спешки в газовом вопросе сейчас нет. Стороны продолжат обмениваться мнениями и торговаться, предлагая свои сценарии. Европу в данном случае беспокоит, что отсутствие долгосрочных договоренностей между Москвой и Киевом вносит некоторую нервозность перед началом зимнего периода. Вероятный сценарий заключается в подписании годового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», после чего продолжатся переговоры. На это украинская сторона пойдет скорее под давлением лидеров ЕС, так как сама страна стремится к подписанию именно долгосрочного 10-летнего соглашения, о чем говорил Зеленский в своей предвыборной кампании», — считает эксперт.

Договориться о проведении выборов в ОРДЛО, а также о контроле за границей будет очень сложно, так как Москва не пойдет на эти шаги, пока Киев не начнет реализацию «формулы Штайнмайера», уверен Валяев.

«Киев должен сначала провести конституционную реформу, предполагающую децентрализацию страны, а также принять законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. У Киева присутствует стремление реализовать политическую часть Минских соглашений, но они хотят принятия корректировок по этим направлениям – Киев не хочет включать особый статус Донбасса в Конституцию и хочет начать контролировать границу с Россией. Особый статус Донбасса – это обязательное условие «Минска», но Киев хочет прописать это в отдельном законе, а Москва настаивает на конституционной реформе, прописанной в Минских соглашениях. Киев стремится к минимальному соблюдению политических требований Минских договоренностей, а ДНР и ЛНР при участии Москвы будут лоббировать максимальную автономию», — резюмировал собеседник ФАН.

Реализацию «формулы Штайнмайера» будут обсуждать на последующих переговорах в рамках подгрупп, в рамках двухсторонних встреч между лидерами России и Украины, а также в рамках следующих встреч «нормандской четверки». После встречи в Париже произошло самое важное – стороны начали диалог, который прекратился при Петре Порошенко. Должен прекратиться огонь, должен произойти обмен пленными. Если эти пункты будут реализованы, то можно будет говорить об успешности проведенной встречи, заключил Валяев.