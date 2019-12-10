Митинг у офиса Зеленского в Киеве собрал сотни протестующих

Киев, 10 декабря. Около 800 человек вышли на митинг у офиса украинского президента, нарушений правопорядка зафиксировано не было, передает пресс-служба киевской полиции.

У офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит митинг, на котором украинские националисты призывают лидера страны «не предавать национальные интересы» на саммите «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщает «Газета.ру».

«Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано», — сказано в сообщении на странице в Facebook пресс-службы полиции Киева.

В это время в Париже проходят переговоры в «нормандском формате». Ранее на Украине политические силы бывшего украинского президента Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, а также музыканта Святослава Вакарчука совместно заявили о недопустимости компромисса с Россией, отхода от курса в Евросоюз и НАТО, а также проведения местных выборов в Донбассе до возвращения региона под киевский контроль.

8 декабря на площади Независимости в Киеве прошли протестные мероприятия украинской оппозиции и националистов под лозунгом «Красные линии для Зе». Как заявил Порошенко, это не протест, а выступление в защиту Украины. Во время выступления на сцене, бывший украинский президент начал кричать в микрофон «Слава Украине!». После этого в сторону Петра Порошенко полетели куриные яйца. Одно из них попало в супругу экс-президента, а другое поймал депутат Верховной рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.