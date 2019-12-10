Минюст США обнародовал доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году

Вашингтон, 10 декабря. Слежка Федерального бюро расследований (ФБР) за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году была неоправданной. Такой вывод содержится в итогах разбирательства генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Хоровитца.

Это подчеркивается и в письменном заявлении министра юстиции, а также генерального прокурора США Уильяма Барра. Данный документ был обнародован в связи с публикацией доклада Хорровитца, который описывает обстоятельства слежки американских спецслужб за избирательной кампанией Трампа.

«Доклад генерального инспектора теперь ясно демонстрирует, что ФБР начало глубокое расследование американской президентской избирательной кампании, исходя из практически ни на чем не базирующихся подозрений, которые, на мой взгляд, являлись недостаточными для того, чтобы оправдать сделанные шаги», — гласит текст заявления Барра.

Барр добавил, что сотрудники спецслужб сознательно вводили в заблуждение специальный американский суд, задачей которого является рассмотрение в закрытом режиме запросов на выдачу ордеров на электронную слежку за предполагаемыми представителями иностранных спецслужб.

Президент США Дональд Трамп и представители его администрации ранее неоднократно обвиняли правоохранительные органы в ведении слежки за предвыборным штабом республиканца в 2016 году. В конце октября The Washington Post сообщала, что проверка обстоятельств начала нацеленного на Трампа расследования спецслужб США в 2016 году превратилась в уголовное разбирательство. Его ведет спецпрокурор Джон Дарем. Он выясняет, почему в 2016 году было начато расследований действий Трампа, а также выясняет, при каких обстоятельствах было начало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.