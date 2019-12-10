Эрдоган счел недостаточно эффективным сотрудничество с США по Сирии

Анкара, 10 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество с США пока не приносит должных результатов.

Об этом турецкий лидер заявил, комментируя текущую ситуацию с боевиками-курдами на севере Сирии.

«К сожалению, соглашения и с Россией, и с США пока не приводят к ожидаемым результатам», — сказал Эрдоган.

Он рассказал также о реализации плана по расселению беженцев в зоне безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Ранее Анкара сообщала, что в ее намерения входит переместить в этот район около миллиона человек, бежавших от войны на турецкую территорию.

«Мы уже начали осуществлять проект. Я раздал план проекта всем лидерам. Он включает строительство домов, больниц, школ. Мы все сделаем, но окажите финансовую поддержку, чтобы люди смогли вернуться домой», — отметил президент Турции.

Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке турецкой антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии на 120 часов. В течение этого периода США должны были способствовать выводу вооруженных бандформирований курдов из 30-километровой зоны безопасности вдоль границы, контроль над которой брала на себя Турция. Позднее Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты выполнили возложенные на себя обязательства не в полной мере.

22 октября в Сочи в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с его турецким коллегой Россия и Турция подписали меморандум по совместным действиям в Сирии. РФ, в частности, обязалась содействовать выводу банд курдов из буферной зоны, совместное патрулирование которой в дальнейшем должны были осуществлять подразделения российской военной полиции и турецкой армии. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, отвод курдов-террористов был осуществлен досрочно. После этого началось патрулирование.

Ранее Эрдоган заявил, что отношения Турции с Россией не являются альтернативой отношениям с НАТО, пишет «Газета.ру».