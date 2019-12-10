Полянский назвал истинную цель принятия Генассамблей ООН резолюции по Крыму

Нью-Йорк, 10 декабря. Резолюция о «проблеме милитаризации» Крыма, которую предложила Украина и приняла Генассамблея ООН, призвана помешать конструктивному ходу саммита в «нормандском формате» в Париже, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

В своей речи на заседании ГА ООН Полянский выразил мнение, что украинское представительство намеренно увязало дату голосования по резолюции с проходящим в Париже саммитом.

«Как раз сегодня в Париже проходит встреча «нормандской четверки», перед которой наши украинские коллеги максимально старались создать благоприятный фон — словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать», — цитирует ТАСС слова дипломата.

При этом Полянский отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках подготовки саммита в «нормандском формате» «наговорил много всего позитивного и внушающего надежду», что не вяжется с текстом, представленным постпредстством Украины.

В понедельник ГА ООН приняла документ о проблеме «милитаризации» Крыма, за который проголосовали 63 государства. Еще 19 государств выступили против, 66 воздержались. Среди проголосовавших против, помимо России, были Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан и Бурунди.

В документе говорится, что «присутствие российских войск в Крыму нарушает национальный суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины».

Крым стал частью Российской Федерации весной 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украинские власти до сих пор рассчитывают «вернуть» Крым и называют полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Саммит в «нормандском формате» начался в Париже в понедельник вечером и длился более двух часов. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

На полях саммита состоялась двусторонняя встреча Путина и Зеленского, передавали «Известия». В общей сложности переговоры президентов продолжались около часа. Данные переговоры стали первой встречей Путина и Зеленского в формате «один на один». По словам российского президента, встреча прошла «хорошо, по-деловому».