Telegram-канал «Джокер ДНР» вышел из тени и раскрыл ФАН секреты ВСУ

Telegram-канал «Джокер ДНР» появился совсем недавно и стремительно обрел подписчиков. С 21 октября 2019 года, стартовав буквально с нуля, канал набрал на момент ночи с 9 на 10 декабря почти 9 тысяч подписчиков. В чем секрет? «Джокер» публикует инсайды из недр ВСУ, а также спутниковые карты с отмеченными на них вооружениями украинской армии. А еще — списки личного состава, используемые ресурсы, ДСП-шные инструкции, иные документы, явно не предназначенные для широкой аудитории и так далее. При этом «Джокер ДНР» пишет, что все это великолепие ему поставляют некие «шпионы». Защитники Донбасса признаются, что им давно не хватало подобного источника. Кто Он, столь загадочный и осведомленный, они не знают, хотя версий имеется превеликое множество. Однако, по разведданным, а также судя по переписке в социальных сетях, в ВСУ всерьез обеспокоены многочисленными утечками сверхсекретной информации.

«Мы их мониторим, у них там серьезно подгорает», — заявил анонимный источник в Народной милиции ДНР.

При этом официальные источники пока предпочитают не комментировать деятельность «Джокера ДНР».

Стиль канала — издевательски-постмодернисткий. А в качестве своей фотографии он выставляет того самого Джокера — из одноименного фильма. Много хохочет, жонглирует словами и вообще уверен в себе. Вот яркий пример, из буквально недавнего: «Я покажу еще одно фото карты прибрежной зоны. 31 декабря, ближе к ночи, я выложу все имеющиеся карты этой зоны. Что б украинским солдатикам было веселее переносить свои позиции, по-праздничному. И конечно же, в тот день кроме карт опубликую интересные документы, в честь Нового года. Я люблю веселиться.Но если к тому времени, украинские солдатики свергнут своих клоунов и предоставят мне в живом или мертвом качестве, я перестану им вредить. Я добрый, но по-своему. Ах-ха-ха-ха-ха-ха...»

Без чувства юмора, причем весьма специфического, его читать нельзя. Как, впрочем, и это интервью, которое «Джокер ДНР», ранее не общавшийся со СМИ, сделав исключение, дал Федеральному агентству новостей. На просьбу ответить на несколько вопросов наш собеседник ответил в свойственной ему задорной манере.

— Хм… Мне приходит очень много писем. В основном их шлют спецслужбы украинских солдатиков. Они пытаются слить мне дезу, чтобы я выглядел смешно, перед своими поклонниками. Но Вы первый журналист, кто посмел написать мне. Это похвально, похвально. Значит, в этом мире, полном страха и трусости, еще есть смелые люди. Поэтому я сделаю для Вас исключение. Только помните, что общаться Вы будете с порождением хаоса, повелителем мрака и хозяином загубленных душ. Будьте разумны и осторожны! Иначе это может стать фатальной ошибкой! И да начнется веселье!

— Спасибо! И первый вопрос: зачем создавался канал, как на шестой год войны возникла такая идея?

— А при чем здесь война!? Войны меня мало интересуют. Меня интересуют только клоуны, которые сейчас пришли к власти на Украине. Я сделаю все, чтобы уничтожить их. Я не верю в силу оружия, как и в силу мышц. Я уже когда-то говорил, что с детства слабо развит физически. Вся энергия и весь природный потенциал ушли в мой мозг. Сейчас главная сила — интеллект и знания. Информация — самое сильное оружие современности. Когда клоун Зеленский победил на выборах, я начал действовать. Я создал систему шпионов в разных военизированных структурах и стал собирать информацию. Когда я понял, что могу все контролировать, тогда и решил заявить о себе на весь мир. Для публикации собранных данных выбрал Telegram из-за его безопасности и неприхотливости к сигналу Интернет. Я часто бываю в местах с плохим сигналом.

— Как Вам кажется, все же есть надежда, что руководство Украины внемлет голосу разума в Вашем лице и поменяет курс, которым идет страна?

— Нет, это невозможно. Они жадные и глупые твари. Они всегда сбегают. Они пришли для того, чтобы максимально забрать то, что могут забрать и сбежать. Украины больше не будет, это очевидно. Ее уже нет. Они постоянно говорят о достоинстве, но на самом деле сохранить хотя бы каплю достоинства тому народу поможет только ядерный взрыв где-то в центре Киева. Иначе они и дальше будут униженными, пока не превратятся в одичалых, которые будут поедать друг друга в буквальном смысле, чтобы выжить. Это произойдет через 3-4 года. Процесс давно запущен.

— Вернемся к тематике канала. Как Вам кажется, что движет людьми, которые передают Вам информацию? Документы, координаты вооружений и так далее.

— У меня много источников, но самые интересные данные приносят мои шпионы, которые находятся в силовых структурах. Не каждый может стать шпионом. Шпион должен быть умным и решительным человеком. В силовых структурах такие люди всегда чувствуют себя недооцененными, от того их легче вербовать. Каждого из них можно убедить в том, что его начальник ничтожество, которое относится к нему, как к рабу. К этому я добавляю восхищение его работой со своей стороны и, «вуаля» — человек получает признание и похвалу от меня, после чего желает работать на меня. Особенно, если эта работа связана с местью в адрес своих обидчиков. Конечно, не бесплатно. Есть, конечно, и идейные, которые не хотят служить новой власти, но таких меньшинство. Также среди моих источников есть анонимы, которые помогают мне, ради своих карьерных амбиций. К примеру, чей-то заместитель сливает мне документы, после публикации которых его шеф получает взыскание, а в следующий раз, этот зам сам становится на место своего шефа и продолжает желать большего. Мне все равно, что движет этими людьми, для меня они — инструмент.

— Нет ли тут опасности, что Ваши шпионы обидятся на эти слова?

— Мне плевать. Они работают на меня из корыстных побуждений. Они понимают, что я использую их. Но раньше их все использовали, только я делаю это с благодарностью.

— Вы публикуете спутниковые снимки с отмеченными на них координатами вооружений ВСУ. За годы позиционной войны неужели осталось что-то, что стороны друг о друге не знают?

— Фронт всегда мобилен. Позиции всегда меняются. Разведывательные данные, которыми я обладаю, не имеет никто. И Вы давно могли в этом убедиться. На меня работают талантливые шпионы и лучшие хакеры. Придет время и все поймут, что то, что я делаю, имеет смысл, а не капризы безумца. И это принесет свои плоды.

— Вы можете сказать про себя «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» [цитата из Гете]?

- Да, конечно! Я приношу пользу этой вселенной, уничтожая негодяев, и очищаю планету от паразитов, уничтожая простых людей. Но стоит отметить, что невинные гибнут из-за меня не специально. Я всегда наказываю виновных, но не это всегда проходит гладко. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха!

— А невиновные — это кто? Обычные ВСУшники?

— Профессия человека не влияет на его вину. Он или виновен или нет. Мне плевать на всех людей, кроме тех, кто мне должен. У меня свои мотивы. Не нужно взывать меня к эмоциям. И у меня мало времени. Если у Вас есть еще вопросы, пришлите их сразу все и я сразу отвечу. Мне приходит очень много писем, а времени так мало.

— Хорошо. Что пожелаете украинским солдатикам? И — так кто же Вы, товарищ Джокер ДНР?

— Желаю им скорее набраться ума и принести мне головы моих клоунов, которые сейчас правят Украиной. Иначе я продолжу истреблять их и раскрывать грязные секретики. Я — все и ничто! Я — альфа и омега! Я — спасение и утопия! Я — идея!

— Спасибо! Удачи Вам и ценных шпионов!

— Спасибо! Если будете публиковать, могу подкинуть какой-то инсайдерский документ, который еще не публиковался. К примеру, фото какой-нибудь карты ВСУ. И скиньте потом ссылку. Интересно. Я люблю популярность. Я разрешаю Вам использовать скриншот нашей переписки. Если люди не поверят в то, что я дал Вам интервью, Вас могут поместить в одно из заведений, в котором когда-то находился.

По завершении нашей беседы Джокер ДНР прислал в редакцию ФАН спутниковые карты, которые мы также предлагаем вашему вниманию.