Путин и Зеленский предварительно договорились о новом обмене пленными

Париж, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже предварительно договорились о новом обмене пленными.

По данным источника в украинской делегации, это произойдет до 31 декабря 2019 года, сообщает телеканал «Громадське ТВ».

Первому этапу обмена пленными предшествовали продолжительные переговоры. В итоге он состоялся 7 сентября в формате «35 на 35». В этот день в Киеве приземлился самолет с 24 украинскими моряками, нарушившими границу РФ в Черном море в ходе «керченской провокации». Помимо них на Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, Павел Гриб, Александр Кольченко, Эдем Бекиров и Николай Сизанович, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух и Евгений Панов.

Среди тех, кто вернулся в Россию с Украины, был главный редактор РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский. Журналиста в мае 2018 года схватили в Киеве, бездоказательно обвинили в госизмене, которое выражалось в поддержке ДНР и ЛНР. Затем этапировали в Херсон. Его освобождения просило и журналистское сообщество России, и коллеги в других странах мира.

В тот же день, 7 сентября, состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского. Они положительно оценили этот процесс. 18 ноября РФ передала Украине и три корабля ВМСУ, которые были задержаны в Керченском проливе после нарушения границы российских территориальных вод.

9 декабря лидер РФ и его украинский коллега впервые встретились на полях саммита в «нормандском формате». Он проходит в Елисейском дворце в Париже. В переговорах также принимают участие президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. С ними у Путина также состоялись отдельные встречи.