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На Украине назвали очень успешными переговоры Зеленского и Путина

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Пресс-секретарь Зеленского назвала переговоры с Путиным очень успешными

Париж, 10 декабря. Переговоры в Париже прошли очень успешно, скоро будет представлено коммюнике, заявила журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

«Что бы сегодня не писали, а мы знаем, что много информации сливалось... По правде, переговоры прошли очень успешно... Украинская позиция была представлена очень сильно», — сообщает Юлия Мендель.

Как передают РИА Новости, двухстороння встреча президентов России и Украины тет-а-тет продолжалась пятнадцать минут. После окончания четырехсторонней встречи президенты РФ и Украины вместе с делегациями отправились на переговоры, через полтора часа они вышли и отправились на обед.

Напомним, что это первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого они проводили лишь телефонные переговоры.

Сегодня в Париже впервые с 2016 года проходит саммит в «нормандском формате». В нем принимают участие лидеры России, Украины, Германии и Франции — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Как сообщается, Россия и Украина согласовали транзит газа в Европу. Как подчеркивают стороны, переговоры прошли конструктивно, и лидеры стран довольны ими.

В переговорах по транзиту участвовали президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию на переговорах также представляли министр энергетики России Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. В украинской делегации присутствовали глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Первая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась 6 июня 2014 года, позднее данный формат получил название «нормандский». Важнейшей встречей «четверки» считается саммит в Минске в феврале 2015 года, в ходе которого были закреплены Минские договоренности.

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Источник: RT
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