Лидеры «нормандской четверки» возобновили общение за ужином

Париж, 10 декабря. Главы стран «нормандской четверки» продолжили переговоры за рабочим ужином по завершению двусторонней встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«После двусторонней встречи [Путина и Зеленского] переговоры в «нормандском формате» возобновились за рабочим ужином», — сказал он.

Переговоры в «нормандском формате» стартовали во французской столице в этот понедельник вечером. Первая часть, в которой участвовали Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский, длилась около двух часов.

Затем состоялись двусторонние переговоры Путина и Зеленского. Их беседа продолжалась около часа. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, Путин остался доволен встречей с Зеленским.

Напомним, «нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, в которых принимают участие делегации от России, Украины, Германии и Франции. Впервые в таком составе украинский вопрос обсуждался в Нормандии в июне 2014 года, когда праздновалось 70-летие высадки союзнических войск.