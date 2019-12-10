Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Лидеры «нормандской четверки» возобновили общение за ужином

102
0 Оставить комментарий

Лидеры «нормандской четверки» возобновили общение за ужином

Париж, 10 декабря. Главы стран «нормандской четверки» продолжили переговоры за рабочим ужином по завершению двусторонней встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«После двусторонней встречи [Путина и Зеленского] переговоры в «нормандском формате» возобновились за рабочим ужином», — сказал он.

Переговоры в «нормандском формате» стартовали во французской столице в этот понедельник вечером. Первая часть, в которой участвовали Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский, длилась около двух часов.

Затем состоялись двусторонние переговоры Путина и Зеленского. Их беседа продолжалась около часа. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, Путин остался доволен встречей с Зеленским.

Напомним, «нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, в которых принимают участие делегации от России, Украины, Германии и Франции. Впервые в таком составе украинский вопрос обсуждался в Нормандии в июне 2014 года, когда праздновалось 70-летие высадки союзнических войск.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров