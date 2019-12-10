Россия и Украина на «нормандском саммите» договорились продолжать переговоры по газу

Париж, 10 декабря. Представители Украины и России договорились на саммите «нормандской четверки» в Париже продолжать переговоры по газовому вопросу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По словам Витренко, вопрос о заключении транзитного контракта с Россией требует дальнейших переговоров. Он также заявил, что взаимные претензии по газу между Россией и Украиной не обнуляются.

«Был конструктивный разговор. Мы изложили свои позиции … включая вопросы газа», — сообщил он журналистам.

Отметим, ранее, по итогам переговоров с российской стороной по транзиту газа, Витренко заявил, что Киев согласен получать российский газ в счет погашения задолженности по решению стокгольмского арбитража и на этом условии подписать новый контракт на транзит при условии, что контракт будет долгосрочным.

Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Украина в свою очередь имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца этого года.

В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах. Россия настаивает, что заключение нового договора возможно только при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.

Как сообщала «Газета.ру», президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса на прошлой неделе заявил, что Россия не будет прекращать транзит газа через Украину. Он назвал это вопросом экономической целесообразности.