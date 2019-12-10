Россия и Украина смогли договориться по транзиту газа

Париж, 10 декабря. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский сумели договориться по транзиту газа, передает «Коммерсантъ». Газовый вопрос был согласован в Париже во время встречи лидеров «нормандской четверки».
В переговорах участвовали президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Российскую Федерацию на переговорах также представляли министр энергетики России Александр Новак и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер. В украинской делегации присутствовали министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Напомним, что сегодня в Париже впервые с 2016 года проходит встреча в нормандском формате». В ней принимают участие лидеры Российской Федерации, Украины, Германии и Франции — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.
Стороны за закрытыми дверями обсудили конфликт в Донбассе и ход выполнения Минских договоренностей. Встреча длилась более двух часов. Затем прошли первые двусторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые продолжались полтора часа. По имеющейся информации, стороны не сумели прийти к согласию по теме разведения вооруженных сил на востоке Украины.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что переговоры по газовому вопросу были конструктивными. Он подчеркнул, что Российская Федерация и Украина договорились продолжать переговоры.