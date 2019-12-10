Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Россия и Украина смогли договориться по транзиту газа

58
0 Оставить комментарий

Россия и Украина согласовали транзит газа в Европу

Париж, 10 декабря. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский сумели договориться по транзиту газа, передает «Коммерсантъ». Газовый вопрос был согласован в Париже во время встречи лидеров «нормандской четверки».

В переговорах участвовали президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Российскую Федерацию на переговорах также представляли министр энергетики России Александр Новак и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер. В украинской делегации присутствовали министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Переговоры двух президентов продолжались полтора часа. Владимир Путин заявил, что встреча с украинским коллегой прошла хорошо, и он ею доволен.

Напомним, что сегодня в Париже впервые с 2016 года проходит встреча в нормандском формате». В ней принимают участие лидеры Российской Федерации, Украины, Германии и Франции — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Стороны за закрытыми дверями обсудили конфликт в Донбассе и ход выполнения Минских договоренностей. Встреча длилась более двух часов. Затем прошли первые двусторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые продолжались полтора часа. По имеющейся информации, стороны не сумели прийти к согласию по теме разведения вооруженных сил на востоке Украины.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что переговоры по газовому вопросу были конструктивными. Он подчеркнул, что Российская Федерация и Украина договорились продолжать переговоры.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров