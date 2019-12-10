Россия и Украина смогли договориться по транзиту газа

Париж, 10 декабря. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский сумели договориться по транзиту газа, передает «Коммерсантъ». Газовый вопрос был согласован в Париже во время встречи лидеров «нормандской четверки».

В переговорах участвовали президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Российскую Федерацию на переговорах также представляли министр энергетики России Александр Новак и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер. В украинской делегации присутствовали министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.