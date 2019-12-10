Путин и Зеленский проговорили тет-а-тет 15 минут

Париж, 10 декабря. Беседа президента РФ Владимира Путина и главы Украины тет-а-тет продолжалась 15 минут.

Напомним, сначала в Елисейском дворце состоялись переговоры в четырехстороннем формате. После нее Путин и Зеленский отправились на отдельную встречу. Она продлилась один час и 20 минут.

«Встреча закончилась 15-минутным разговором тет-а-тет», — рассказал ТАСС источник в Елисейском дворце.

Если с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном президент России встречался неоднократно, то с Зеленским с момента его избрания весной этого года — ни разу. Именно поэтому особое внимание приковано именно к двусторонним переговорам Путина и шестого президента Украины.

Подогревает интерес и тот факт, что отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году, который ознаменовался приходом к власти предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он занял жесткую антироссийскую позицию, требовал от европейских стран вводить санкции против РФ, а также всячески поддерживать Украину финансово, объясняя это необходимостью противостоять «государству-агрессору». Кроме того, в адрес России постоянно выдвигались беспочвенные обвинения во вмешательстве в дела Украины, хотя Москва неоднократно заявляла, что это не так, и РФ наоборот заинтересована в том, чтобы внутриукраинский кризис разрешился как можно быстрее.