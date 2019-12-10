Эрдоган не откажется от С-400 ради американских Patriot

Анкара, 9 декабря. Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не можем отказаться от С-400, чтобы купить Patriot. Эта страница закрыта. Но если США нам предложат подходящие условия, мы купим и их комплексы. Потому что мы хотим разнообразить свои системы ПВО», — заявил Эрдоган в интервью TRT.

Турецкий президент рассказал о случае на саммите НАТО в Лондоне. Тогда его французский коллега Эммануэль Макрон выразил удивление решением Турции, члена Североатлантического альянса, купить российские ЗРК.

«Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?», — заявил Эрдоган.

Напомним, в середине 2017 года Москва сообщила о заключении с Анкарой контракта на поставку С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Соглашение предусматривает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля 2019 года.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают американцы и их союзники по Североатлантическому альянсу. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35.

Как ранее писала «Газета.ру», после поставки первого полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Турцию они уже прошли испытания и показали результаты, превзошедшие ожидания.

Американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование РЛС С-400, передавал RT.

В минувший понедельник американские сенаторы, республиканец Линдси Грэм и Холлен, призвали администрацию США срочно ввести санкции против Турции в рамках закона CAATSA в связи с покупкой российских ЗРК. По мнению политиков, если не принять санкции сейчас, это станет «ужасным сигналом для других стран о том, что они могут уклоняться от выполнения законов США без каких-либо последствий».