Анкара, 10 декабря. Турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова направить свои войска в Ливию в случае соответствующего запроса со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС), поддерживающего террористов. Данное заявление выглядит нелепым в свете того, что Турция неоднократно была уличена в поставках оружия и техники террористам ПНС Ливии.

«Если Ливия этого захочет, то Турция будет принимать соответствующее решение самостоятельно. Мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения по этому вопросу. Турция готова оказать Ливии любую поддержку», — заявил Эрдоган в эфире телеканала TRT, отвечая на вопрос журналиста.

Эрдоган добавил, что в начале января 2020 года состоится его встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Однако еще до нее он хотел бы провести телефонные переговоры с российским лидером, чтобы обсудить ситуацию в Ливии.

Турция стала основной стороной, угрожающей интересам ливийского народа, а также препятствием для становления государства через свое вмешательство путем снабжения оружием террористических группировок, подконтрольных ПНС. Кроме того, Турция также занимается переброской террористам ПНС Ливии боевиков и наемников из зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Несмотря на это, ЛНА под командованием Халифы Хафтара наносит существенный урон по боевикам ПНС. Эрдоган понимает это, и теперь вынужден открыто заявлять о намерении отправить турецкие войска в Ливию.

Так называемое ПНС, поддерживая террористов, незаконно удерживает ряд территорий Ливии, включая столицу страны город Триполи. ПНС полностью подконтрольно западным странам и напрямую связано с террористическими группировками, вроде «Исламского государства»1 и «Аль-Каиды»1 (обе запрещены в России).

Ранее власти Греции объявили персоной нон грата ливийского посла и дали ему 72 часа, чтобы покинуть страну. Поводом для таких действий стал меморандум о морских зонах, который подписали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава террористического Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж. Документ предполагает проведение новых морских границ и лишает Грецию прав на морские зоны в районе Крита, Родоса и ряда других островов. Однако заключенный с террористами договор является незаконным и не имеет юридической силы.

ЛНА под командованием Халифы Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама» по освобождению ряда населенных пунктов на северо-западе страны от террористов. В апреле текущего года стартовал новый этап операции ― освобождение Триполи от террористов ПНС Ливии и подконтрольных ему бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.