Киев признался, что не смог обеспечить разведение сил в Донбассе

Париж, 9 декабря. На саммите «нормандской четверки» в Париже из-за позиции Украины не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе. Представители Киева признались, что не сумеют обеспечить отвод своих военных.

Как сообщает «Коммерсант», на саммите «нормандской четверки», прошедшем в понедельник в Париже, не удалось согласовать дальнейшее разведение сторон в Донбассе. По данным издания, причиной стала позиция Киева, чьи представители заявили, что не сумеют обеспечить отвод своих военных.

В преддверии саммита в Париже помощники президентов стран «нормандской четверки» согласовали разведение по всей линии соприкосновения. Пока силы разведены на трех участках, называемых пилотными — в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

Саммит в «нормандском формате» начался в Париже в понедельник вечером и длился более двух часов. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

На полях саммита состоялась двусторонняя встреча Путина и Зеленского. В общей сложности переговоры президентов продолжались около часа. Данные переговоры стали первой встречей Путина и Зеленского в формате «один на один». По словам российского президента, встреча прошла «хорошо, по-деловому».