Поклонская предложила членам БРИКС пересмотреть западные принципы прав человека

Дели, 9 декабря. Заместитель представителя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская выдвинула предложение пересмотреть западные принципы реализации прав человека, которых, как она считает, уже не хватает для современного мира.

Наталья Поклонская находится с рабочим визитом в Индии, где она принимала участие в конференции БРИКС, которая посвящена 72-му международному дню прав человека.

«Я призываю зафиксировать новые принципы реализации прав человека в глобальном мире: мир не может быть достигнут с помощью войны; безопасность не может быть обеспечена с помощью нападения; правду нельзя искать, используя ложь, а помимо прав, у человека есть обязанности и главная из них — постоянно сомневаться в своей правоте», — заявила зампредставителя комитета Государственной думы по международным делам

Как говорит Поклонская, на данный момент в мире превалируют принципы реализации прав человека, которые были сформулированы Западом более трехсот лет назад.

«Молодое поколение уже сейчас говорит о том, что им недостаточно тех прав, которые были сформулированы более 300 лет назад и традиционно считаются нормативными для мирового сообщества. Например, новое поколение человечества хочет чистую планету, а не право лечиться от заболеваний, которые вызываются плохой экологией», — говорит Поклонская.

Она убеждена, что обновленные принципы реализации прав человека в глобальном мире могут выработать государства БРИКС.