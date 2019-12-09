«Нормандская четверка» прервала саммит ради встречи Путина с Зеленским

Париж, 9 декабря. Лидеры «нормандской четверки» прервали саммит ради отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Встреча лидеров России, ФРГ, Украины и Франции длилась чуть больше двух часов, затем Путин и Зеленский удалились на двусторонние переговоры. Тет-а-тет они проговорили около часа, после «четверка» продолжила саммит уже в формате рабочего ужина.

Отметим, что после встречи с Зеленским журналисты успели спросить Путина, доволен ли он ее итогами. На что президент России ответил утвердительно.

Ожидания от саммита большие. Во-первых, последние переговоры в таком формате в последний раз проводились лишь в 2016 году. После Киев постоянно торпедировал новую встречу, не выполняя минские соглашения. Только этой осенью наконец удалось отвести военных и вооружение от линии соприкосновения. Хотя националистические батальоны, находящиеся там успели пригрозить Зеленскому, что перебросят туда новые силы, а также обвинили в сдаче территорий.

В Кремле в минувшую пятницу заявили, что самое главное ожидание от переговоров в Париже одно — сделать все возможное для прогресса по решению конфликта внутри Украины. Гражданская война в Донбассе длится уже пятый год, тысячи людей потеряли кров, вынуждены были покинуть родину. Более того, обстрелы продолжаются. Число жертв и пострадавших, по данным ООН, превышает 13 тыс. человек.

Еще одна важная задача для российской стороны, как подчеркнул 6 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, касается Минских соглашений, принятых в 2015 году. А именно — обеспечение понимания, что альтернативы у этих договоренностей нет, и размывать их нельзя.

Минские соглашения были приняты с целью деэскалации конфликта на юго-востоке Украины и, в частности, предусматривают прекращении огня в регионе, а также наделение Донбасса особым статусом.

Еще один знаковый момент переговоров в Париже связан с тем, что в Елисейском дворце произойдет первая личная встреча Путина с Зеленским. До этого они общались только по телефону.