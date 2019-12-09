Правозащитники требуют лишить Илью Новикова адвокатского статуса

Межрегиональная общественная организация «Гражданский патруль» направила в Московскую межрайонную коллегию адвокатов обращение с требованием лишить защитника Жукова статуса адвоката за финансирование украинских карателей и пост с призывами к экстремистской деятельности.

«Я считаю, что действия Новикова не соответствуют высокому статусу адвоката, а потому ему стоит подумать о смене профессии, - прокомментировал свои действия ФАН глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов. - Например, он может перебраться в Киев и целиком посвятить себя борьбе с Россией, став волонтером АТО. Только не стоит совмещать это с работой в российском правовом поле». «Пост, размещенный Новиковым в социальных сетях, может быть расценен, как призыв к насильственным действиям по отношению к представителям власти: «где-то недалеко от них хорошо бы быть некоторому числу других, кто готов стрелять и сам лезть под выстрелы» для того, чтобы другие граждане смогли провести незаконное публичное мероприятия и не быть задержанными «чтобы одни могли мирно протестовать 198 способами Джина Шарпа, и не оказываться после каждого протеста в каталажке с переломанными ребрами». Помимо этого, адвокат публично заявляет, что собирается профинансировать украинскую армию, и призывает других граждан сделать тоже самое».

Напомним, 8 декабря адвокат условно осужденного на три года Егора Жукова Илья Новиков разместил на своей странице в Facebook пост о том, что намерен потратить свой символический гонорар в 1 рубль и еще 99999 рублей от себя лично в поддержку украинской армии, поскольку 6 декабря как раз отмечался ее профессиональный праздник, и призвал других граждан присоединиться к этой акции. Все это не совсем похоже на соблюдение Новиковым Кодекса профессиональной этики, в соответствии с которым адвокат обязан избегать действий или бездействия, направленных на подрыв доверия к нему лично или адвокатуре в принципе. К настоящему моменту мнение по данному вопросу коллегии адвокатов неизвестно, однако именно они могут принять решение о лишении Ильи Новикова адвокатского статуса.