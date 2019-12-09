Симоньян рассказала, кто может выиграть президентские выборы в США

Москва, 9 декабря. По мнению главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, наибольшими шансами победить на предстоящих президентских выборах в США обладают Дональд Трамп и Джо Байден.

«Я думаю, что следующий президент Соединенных Штатов — одно из двух: или Байден, или Трамп. Хотя, многое еще может измениться. Я не берусь никогда делать прогнозы», — сказала главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT на радио «Комсомольская правда».

Симоньян подчеркнула, что уже предсказывала победу в президентской гонке Барака Обамы в 2008 году.

«И очень многие люди, в том числе по роду службы должные вроде бы знать такие вещи, спорили со мной. Но я оказалась права. Победу Трампа я не предсказывала. Более того, я легла спать с уверенностью, что он проиграл», — отмечает Маргарита Симоньян.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки пройдут в 2020 году.

Как передает «Газета.ру», 8 декабря члены Демократической партии США опубликовали доклад, в котором обосновываются конституционные основания для импичмента нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Республиканец Трамп является основным оппонентом демократа Джо Байдена предстоящих на президентских выборах в США.

В докладе подчеркивается, что действующий президент США «серьезно злоупотребляет властью». Как считают демократы, эта ситуация предает национальные интересы Америки. Как подчеркивают представители Демократической партии, любое злоупотребление общественным доверием само по себе уже является основанием для импичмента.

Тема импичмента Трампа была поднята, после того как американского президента заподозрили в оказании давления на украинского коллегу Владимира Зеленского. Трамп пытался склонить украинское правительство к расследованию коррупционной деятельности Хантера Байдена на Украине, сына Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную поддержку.