Переговоры «нормандской четверки» длились больше двух часов

Париж, 9 декабря. Встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась в Елисейском дворце в Париже. Президент РФ Владимир Путин уже заявил журналистам, что доволен результатами этого дня.

Знаковые переговоры после почти трехлетнего перерыва продлились около 2 часов 20 минут. Российский лидер, канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидер Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский собрались в зале Мюрата.

После этого Путин и Зеленский провели отдельную встречу. После этого, как ожидается, «нормандская четверка» отправится на рабочий ужин, а затем пройдет и большая совместная пресс-конференция.