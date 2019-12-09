Путин высоко отозвался о встрече с Зеленским

Париж, 9 декабря. Российский президент Владимир Путин, комментируя встречу с президентом Украины Зеленским в Париже, заявил, что остался доволен ею.
На полях саммита «нормандской четверки» прошла двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В общей сложности переговоры президентов продолжались около часа.
Данные переговоры стали первой встречей Путина и Зеленского в формате «один на один». После двусторонней встречи все участники «нормандской четверки» продолжили свое общение за рабочим ужинов в Елисейском дворце.
Когда Путин проходил мимо журналистов, ему задали вопрос о том, как прошла его встреча тет-а-тет с Зеленским.
«Хорошо, по-деловому», — коротко ответил президент России.
Кроме того, Путин поделился впечатлениями от саммита в целом. После окончания переговоров он получил соответствующий вопрос от журналистов на английском языке.
«Да, я доволен [результатами встреч]», — ответил российский президент.
Напомним, что саммит в «нормандском формате» начался в Париже в понедельник вечером и длился более двух часов. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. После окончания рабочего ужина запланирована совместная пресс-конференция.
«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили разрешение ситуацию в Донбассе.
«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019