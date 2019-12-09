Генассамблея ООН приняла предложенную Киевом резолюцию «по проблеме милитаризации Крыма»

Нью-Йорк, 9 декабря. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН одобрила предложенную Киевом резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

Решение принималось в понедельник, в поддержку резолюции проголосовали 63 государства – на три меньше, чем годом ранее. Против выступили 19 государств, 66 стран воздержались. Против резолюции выступили РФ, Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан и Бурунди.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божка, целью резолюции является «заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма». В тексте резолюции отмечается, что якобы «присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины».

Напомним, воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.