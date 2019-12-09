Париж, 9 декабря. Переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже завершились. Встреча продлилась 1 час 20 минут.

Переговоры Путина и Зеленского состоялись в понедельник в Елисейском дворце в рамках саммита «нормандской четверки». Встреча Путина и Зеленского в Парижа стала первой, ранее лидеры двух стран общались лишь по телефону. Путин высоко отозвался о встрече.

Согласно протоколу мероприятия, на встречу президентов РФ и Украины было отведено 45 минут. Однако, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

В Елисейском дворце сообщили, что встреча Путина и Зеленского тет-а-тет продлилась 5-10 минут, остальное время президенты двух стран общались в присутствии делегаций. В состав российской делегации вошли министр энергетики Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, помощники президента РФ Владислав Сурков и Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Этот формат переговоров был создан в 2014 году с целью урегулирования ситуации на востоке Украины.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.