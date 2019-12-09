Главы Минобороны России и Турции обсудили обстановку на севере Сирии

Москва, 9 декабря. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили в телефонном разговоре ситуацию на севере Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

Акар и Шойгу провели в понедельник телефонные переговоры. По данным турецкого военного ведомства, стороны «обменялись мнениями по вопросам обороны и безопасности в Идлибе и в районе проведения операции «Источник мира» в рамках сочинского меморандума».

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов групиировки «исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов ИГ.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований, передавала «Газета.ру». Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.