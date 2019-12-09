Эрдоган подтвердил дату встречи с Путиным в Турции

Анкара, 9 декабря. Личная встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоится 8 января в Стамбуле, сообщил турецкий лидер.

В интервью телеканалу TRT Эрдоган подтвердил, что встреча с российским коллегой пройдет 8 января в Стамбуле на торжественной церемонии открытия газопровода «Турецкий поток».

Ранее официальный представитель МИД Турции Хами Аксой сообщил журналистам, что встреча двух президентов может состояться на открытии «Турецкого потока». По его словам, лидеры, среди прочего, обсудят сирийское урегулирование.

Напомним, 22 октября в Сочи Путин и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии, передавала «Газета.ру». В соответствии с достигнутыми договоренностями, на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения военной полиции России и сирийской пограничной службы. Военнослужащие содействуют отводу курдских незаконных вооруженных формирований от границы на 30 километров. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали патрулирование установленной зоны безопасности.

После подписания меморандума было объявлено о прекращении антитеррористической операции Анкары «Источник мира», проводимой на севере Сирии против группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) и бандформирований курдов, захвативших ранее эти территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.