Эрдоган объявил о планах Турции начать геологическую разведку в Черном море

Анкара, 9 декабря. Турция намерена приступить к геологоразведочным работам как в Черном море, так и в международных водах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

«Турция приобретет еще одно буровое судно, и мы продолжим разведочные работы не только в Средиземноморье, но и в Черном море, и даже в международных водах», — подчеркнул турецкий президент.

Кроме того, Эрдоган не исключает проведения «совместных с Ливией геологоразведочных работ в Восточном Средиземноморье» после подписания меморандума по разграничению морских зон. Эрдоган подчеркнул, что Турция воспользовалась своими правами, которые напрямую следуют из международных норм, подписав меморандум с Ливией.

Напомним, Кипр уже четыре с половиной столетия разделен на греческую и турецкую стороны, которые де факто представляют собой две страны, причем Северный Кипр признает лишь Турция. Остров разделяет «зеленая линия», которая находится под контролем миротворцев ООН.

После того, как на шельфе Кипра был найден газ, турецкие власти пытаются доказать свое право на его добычу.

Сейчас в ИЭЗ Кипра расположены две буровые установки, принадлежащие Турции: «Фатих» и «Явуз». Власти Греции и Кипра уже выступили с заявлением, в котором осудили проведение геологоразведки в ИЭЗ Кипра, назвав это провокацией.