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Эрдоган намерен обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Ливии

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Эрдоган намерен обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Ливии

Анкара, 9 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 декабря объявил о желании провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным на тему ситуации в Ливии. Данное заявление было сделано на фоне того, что именно Турция поставляет оружие и технику террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Наша встреча с господином Путиным пройдет в Стамбуле 8 января, где состоится церемония запуска «Турецкого потока». Но еще до нашей встречи я бы хотел провести с ним телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Хафтаром», — сказал турецкий президент.

Эрдоган также выразил надежду, что «Владимир Путин изменит точку зрения насчет Халифы Хафтара». Иначе, как считает турецкий президент, Ливия рискует превратиться во вторую Сирию.

Как сообщает RT, 9 ноября Путин и Эрдоган уже проводили телефонные переговоры. Темой обсуждения была Сирия. 

Напомним, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, имеющее связи с международными террористическими группировками, поддерживается, в том числе и Турцией. Анкара незаконно поставляет радикалам из Триполи вооружение, боеприпасы и сирийских джихадистов. Подтверждения данного факта многократно публиковались в СМИ. Помимо этого, об этом несколько раз заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА).

ЛНА под командованием Халифы Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама» по освобождению ряда населенных пунктов на северо-западе страны от террористов. В апреле текущего года стартовал новый этап операции ― освобождение Триполи от террористов ПНС Ливии и подконтрольных ему бандформирований.

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Источник: ТАСС
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