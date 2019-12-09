Дамаск, 9 декабря. Отряды российской военной полиции продолжают патрулирование в районе сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Ракка, Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он подчеркнул, что Россия продолжает прикладывать усилия для реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании​​​, который был подписан в октябре этого года.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Абу-Тута и Айн-Иса – Мабрук в провинции Ракка, Камышлы – Телль-Манах-Сегир и Камышлы – Мабрук провинции Хасеке, Джарих-Эль-Фаукани – Телль-Шаир, Аджами – Бозгекли и Аджами – Мембидж в провинции Алеппо», — сказал Боренков.

Напомним, в конце октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По окончании многочасовой встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирии. В документе указывалось, что турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» в Сирии прекращается, а на сирийскую сторону границы САР и Турции вводятся подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы. Военные двух стран содействовали отводу курдских вооруженных формирований от границы на 30-километровую зону. С 9 по 22 октября Анкара проводила на севере Сирии операцию «Источник мира». Как заявлял лидер Турции, ее главной целью было уничтожение террористической угрозы на границах двух стран.

Отметим, что террористы, действующие в Сирии, получают значительную поддержку со стороны США – об этом подробно рассказывается в недавнем расследовании Федерального агентства новостей. США не только готовят боевиков, но и снабжают их своим оружием и боеприпасами. Первая часть этого расследования рассказывала о сотрудничестве журналистов оппозиционных СМИ с боевиками террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ). В частности, в нем были продемонстрированы факты работы на террористов сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, а также беглого олигарха Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.