Брюссель, 9 декабря. Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть осуществленную им реформу Верховного суда и отменить решение о сокращении численности этого органа почти в два раза. Об этом говорится в решении, размещенном в понедельник на сайте этого консультативного органа СЕ по конституционному праву.

«Решение о сокращении числа судей Верховного суда до 100 человек равноценно повторному отбору и должно быть отменено», — говорится в рекомендации Венецианской комиссии.

По ее оценке, в последние годы на Украине были приняты меры по реформированию судебной системы, которые пока не были доведены до конца. В результате этих мер процесс отбора судей и новый состав Верховного суда, «заметно улучшились по сравнению с системой, существовавшей ранее», полагает комиссия.

При этом она отметила, что не считает убедительными обоснования для новой реформы Верховного суда, представленные администрацией Зеленского. Комиссия подвергла критике решение о сокращении вдовое состава этого органа.