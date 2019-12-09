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Венецианская комиссия СЕ рекомендовала Зеленскому отменить реформу Верховного суда

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Венецианская комиссия СЕ рекомендовала Зеленскому отменить реформу Верховного суда

Брюссель, 9 декабря. Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть осуществленную им реформу Верховного суда и отменить решение о сокращении численности этого органа почти в два раза. Об этом говорится в решении, размещенном в понедельник на сайте этого консультативного органа СЕ по конституционному праву.

«Решение о сокращении числа судей Верховного суда до 100 человек равноценно повторному отбору и должно быть отменено», — говорится в рекомендации Венецианской комиссии.

По ее оценке, в последние годы на Украине были приняты меры по реформированию судебной системы, которые пока не были доведены до конца. В результате этих мер процесс отбора судей и новый состав Верховного суда, «заметно улучшились по сравнению с системой, существовавшей ранее», полагает комиссия.

При этом она отметила, что не считает убедительными обоснования для новой реформы Верховного суда, представленные администрацией Зеленского. Комиссия подвергла критике решение о сокращении вдовое состава этого органа.

«Сокращение числа судей приведет к еще большей задержке рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного суда, — считает Венецианская комиссия. — В связи с большой нагрузкой (около 70 тыс. дел) Верховный суд не сможет принимать должным образом обоснованные судебные решения в течение разумного срока, что противоречит статье 6-й Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод».

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