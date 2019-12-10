ليبيا نتائج 9 ديسمبر: اليونان ضد اتفاق تركيا مع الإرهابيين من حكومة الوفاق الوطني، سيتم إطلاق سراح طرابلس قريبا من المسلحين

. ليبيا، 9 ديسمبر. تنبأ عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر بعيرة بالإفراج الوشيك عن طرابلس من قبل حكومة الوفاق الوطني. تعتزم اليونان إثارة مسألة توقيع اتفاقية بين تركيا ومقاتلي حكومة الوفاق الوطني الليبي حول إعادة الحدود البحرية في الاتحاد الأوروبي.

اليونان ضد تركيا وحكومة الوفاق الوطني

تعتزم اليونان إثارة مسألة توقيع اتفاقية بين تركيا ومقاتلي حكومة الوفاق الوطني الليبي حول إعادة الحدود البحرية في الاتحاد الأوروبي. أعلن ذلك يوم الاثنين وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

سوف يناقش هذا الموضوع في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 9 ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، ستطلب رئيسة مجلس النواب الليبي، أجيلا صالح، الدعم الدولي فيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعها الرئيس التركي و "رئيس الوزراء" لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية. سيقوم رئيس البرلمان بزيارات إلى مصر واليونان، حيث سيثير مسألة عدم الاعتراف بالهيكل الذي يعمل في طرابلس من قبل المجتمع الدولي.

يخدم قطاع الطرق والمتواطئون مع داعش في وزارة الداخلية الليبية

تحقق وكالة الأنباء الفيدرالية في جرائم قوات الأمن التي تخدم مصالح حكومة الوفاق الوطني الليبي (طرابلس) وقائدها شخصيًا فايز سراج.

أذكر في اليوم الآخر، أسقطت القوات التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني الليبي طائرة تابعة للجيش الوطني الليبي في سماء طرابلس. تحطمت طائرة ميغ 23 جنوب مدينة الزاوية (مدينة تبعد بضع عشرات الكيلومترات عن العاصمة). أحد أولئك الذين تم تصويرهم مع طيار تم إسقاطه هو عضو بارز في "وزارة الشؤون الداخلية" وإرهابي في الدولة الإسلامية

شارك محمد سالم بحرون، الملقب ب "الهارب"، مشاركة نشطة في الحرب الأهلية عام 2011 وكان جزءًا مما يسمى "المقر التشغيلي للثوار الليبيين" وهي جماعة إسلامية مسلحة تم إنشاؤها في عام 2013 بمبادرة من المجلس التشريعي الليبي آنذاك - المؤتمر الوطني العام. وهكذا يرتبط بحرون ارتباطًا وثيقًا بشعبان خادية سيئ السمعة - أحد قادة "المقر التشغيلي للثوار الليبيين".

ومن المعروف أنه في عام 2012، بدأ بحرون للانخراط بجدية في الجريمة. في عام 2018، كان عضواً في مجموعة أحمد الدباشي، الملقب بـ "العم" أحد أشهر مهربي النفط في مدينة صبرات. من المعروف أن الدباشي عمل مع رئيس المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجوالي. وضعت على قائمة المطلوبين الدولية للاتجار بالمهاجرين والعلاقات مع داعش.

تم وضع محمد سالم بحرون في قائمة المطلوبين في ليبيا عام 2017. تمت الإشارة إليه هو وأحمد الدباشي في مذكرة التوقيف التي أصدرها المدعي العام في صبراتة كمتواطئين مع إرهابيي الدولة الإسلامية. لقد ساعدوا داعش على التحرك في جميع أنحاء البلاد، وكذلك تزويدهم بالأسلحة والمأوى. فإن هذا لم يمنع محمد بحرون كجزء من القوات المسلحة لحكومة الوفاق الوطني، من معارضة جيش المشير خليفة حفتار جنوب طرابلس من عام 2019.

تسارع قوات الجيش الوطني الليبي في تحرير طرابلس بعد أن أسر إرهابيي حكومة الوفاق الوطني طيارهم

يستعد الجيش الوطني الليبي لعملية جوية كبيرة ضد الإرهابيين الذين استقروا في طرابلس، ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية.

أعلن الممثل الرسمي لقوات الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب عن تسريع عملية تحرير طرابلس من أسر المسلحين. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن مقاتلي حكومة الوفاق الوطني أسقطوا في الآونة الأخيرة في سماء العاصمة الليبية طائرة ميغ 23 التي طار عليها اللواء عامر الجيش من الجيش اللواء عامر الجقم. وفي وقت لاحق، أسره الإرهابيون في جنوب مدينة الزاوية حيث سقط المقاتل.

بحسب خالد المحجوب، يتعرض الطيار لسوء المعاملة من قبل إرهابيين من حكومة الوفاق الوطني.

هناك سبب للخوف الإرهابي من حكومة الوفاق الوطني

تنبأ عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر بعيرة بالإفراج الوشيك عن طرابلس من قبل حكومة الوفاق الوطني. كانت كلمات السياسي رداً على بيان ممثل المقاتلين في "وزارة الخارجية" محمد سيالة.

أكد أبو بكر بعيرة، وهو عضو في الهيئة الحكومية الشرعية الوحيدة في البلاد، مجلس النواب إعلان الإفراج الوشيك عن طرابلس من مسلحي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي. في وقت سابق من مؤتمر الحوار المتوسطي، قال ممثل الإرهابيين، محمد سيالة، إن طرابلس ستكون قريباً بالكامل تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي. وبالتالي، سيتعين على المتطرفين الاستسلام والهرب من البلاد.

وفقًا لأبو بكر بعيرة، فإن الخوف من الإرهابيين له ما يبرره ويعكس نتائج قيادة فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني. وأضاف أن الجيش الوطني الليبي يتحرك بنجاح داخل طرابلس، محرراً المدينة من قوة الميليشيات والجماعات الإرهابية.