В Госдуме посоветовали Зеленскому «арестовать всю нечисть» из числа украинских политиков

Президенту Владимиру Зеленскому стоит арестовать радикалов из украинской политики, так как они представляют опасность как для республик Донбасса, так и для самой Украины. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей озвучил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Президент Зеленский декларирует приверженность мирному пути урегулирования конфликта. Но очевидно, что и решает он далеко не все, и возможности его в реализации собственных решений ограничены», — заявил депутат Госдумы.

По его словам, радикалы из украинской политики никуда не исчезли и по-прежнему представляют серьезную опасность как для республик Донбасса, так и для самого украинского государства.

«Они и дальше не дадут ему работать. Чтобы двигаться вперед, развивать Украину, выводить ее из того провала, в котором она находится, Зеленскому нужно арестовать всю эту нечисть и судить нормальным судом. Вряд ли он способен на это, не тот масштаб личности, по-моему», — подытожил Миронов.

Напомним, сегодня в Париже завершились переговоры лидеров «нормандской четверки» — президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, лидера Франции Эмануэля Макрона и украинского президента Владимира Зеленского.

Представители оппозиционных партий и националистических организаций в Киеве такой подход к решению вопроса встретили митингами возле офиса президента с требованием не допустить сдачи национальных интересов страны.

«Нормандский формат» существует с 2014 года: в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры государств впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. В 2015 году главы государств «нормандской четверки» провели встречу в Минске, по итогам которой был разработан комплекс мер, направленных на урегулирование гражданской войны в Донбассе.

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