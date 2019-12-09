Названо число жителей Донбасса, получивших гражданство России

Москва, 9 декабря. Более 160 тыс. заявлений подали жители Донецкой и Луганской народных республик на получение российского гражданства, 125 тыс. жителей республик уже получили паспорта РФ, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

В понедельник под руководством Колокольцева состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, передает RT.

По словам главы МВД, после предоставления жителям Донбасса возможности в упрощенном порядке получить российское гражданство этим правом уже воспользовались более 160 тыс. человек, «а по 125 тыс. лиц уже приняты решения о приеме в гражданство».

Российский президент Владимир Путин в апреле этого года подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР могут получить паспорт РФ в упрощенном порядке. Первый пункт приема документов у желающих стать гражданами России открылся в Луганске 6 мая, а уже через чуть более месяца первая группа жителей ЛНР получили гражданство РФ.

В данный момент пункты приема заявлений на получение российских паспортов работают во всех городах и районах ЛНР. Готовые российские паспорта начали выдавать в Ростовской области в середине июня.

В середине июля российский президент подписал указ, который расширяет возможности получения гражданства РФ. Такую возможность получили не только жители ЛНР и ДНР, но и все, кто проживал в Донецкой и Луганской областях Украины до начала конфликта в 2014 году.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против Донецкой и Луганской народных республик. По информации ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.

Помощь для Донбасса со стороны России воспринимается киевскими властями агрессивно, принимаются законы против РФ, которые напрямую сказываются на самих украинцах. В частности, несколько днями ранее стало известно, что украинское правительство запретить своим гражданам въезжать на территорию России по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Данный запрет может вступить в силу уже с марта следующего года, передавала «Газета.ру».

Напомним, что с марта 2015 года Киев запретил россиянам посещать Украину по внутреннему паспорту. Москва не стала отвечать симметрично, на данный момент граждане Украины могут посещать РФ без загранпаспорта.