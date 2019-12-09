Медведев снял с должности замглавы Росалкогольрегулирования

Москва, 9 декабря. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, проходившую по уголовному делу о превышении полномочий.

«Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе», — написано в распоряжении.

Следственный комитет Российской Федерации обвинил Ирину Голосную в злоупотреблении полномочиями, вследствие чего производители алкоголя из ООО «Альфа-групп» избежали уплаты налогов на 58 миллионов рублей.

Однако в конце ноября уголовное дело было закрыто прокуратурой, после уличения следствия в нарушении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Как отмечает «Газета.ру», следователям были направлены все необходимые материалы для устранения ошибок и принятия законного решения.

Как сообщают РИА Новости позже было возбуждено еще одно уголовное дело по факту уклона от уплаты налогов фирмы, которая была задействована в криминальном эпизоде с участием Ирины Голосной.

В деле с участием главы Росалкогольрегулирования фигурировали также и. о. главы управления РАР по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и сотрудник ведомства Борис Астахов. Им вменялось три эпизода превышения должностных полномочий с тяжкими последствиями. Как известно из материалов дела, Пальцев и Астахов опасаясь увольнения, и зная о превышении Ириной Голосной полномочий, решились на составление незаконного ведомственного акта

Ранее Ирина Голосная трудилась в контрольно-ревизионном управлении ФГУП «Росспиртпром» (в 2002-2011 годах). С 2011 по 2018 была замглавы и руководителем межрегионального управления РАР по Центральному федеральному округу. С конца декабря 2018 года и до подписания распоряжения об увольнении Медведевым являлась замглавы Росалкогольрегулирования.