Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

Вашингтон, 9 декабря. Власти США расширили санкционный список в отношении Венесуэлы. В него были добавлены двое граждан этой страны, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) приняло меры против Густаво Адольфо Вискаино Гила и Хуана Карлоса Дугарте Падрона», — гласит текст заявления Минфина США.

Как сообщает американское ведомство, Дугарте Падрон в 2016 году был назначен генеральным директором Административной службы идентификации, миграции и иммиграции (SAIME) – правительственного учреждения Венесуэлы. Вискаино Гил сменил его в 2018 году. Минфин США обвиняет обоих в коррупции, в частности – в получении взяток и продаже паспортов гражданам других государств.

Кроме того, американское ведомство заявило, что не исключает введения санкций и против физических и юридических лиц из России и Китая, которых Вашингтон обвиняет в коррупции и несоблюдении прав человека в Венесуэле. Об этом заявил представитель американского Минфина высокого ранга в ходе телефонного брифинг

«Я скажу вам, что мы будем... [вводить санкции] против всех без исключения лиц, которые содействуют клептократическим действиям режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро», — ответил он.

Напомним, в январе этого года почти сразу после приведения президента Николаса Мадуро к присяге в Венесуэле начались массовые протесты. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо самопровозгласил себя временным лидером страны. США и ряд западных стран выразили поддержку Гуайдо. Россия, Китай, Турция и многие другие страны поддержали Мадуро как избранного президента Венесуэлы.