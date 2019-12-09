Миронов выступил за признание Россией народных республик Донбасса

Только признание Россией народных республик Донбасса может стать самой надежной гарантией их успешного развития. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей озвучил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Я по-прежнему убежден, что только признание нашей страной народных республик может быть самой надежной гарантией их успешного развития. А также гарантией, может быть, не быстрого, но неизбежного восстановления полноценных межгосударственных отношений России и Украины», — заявил Миронов.

То, что произошло в самой близкой нам стране – это следствие драматичных ошибок, которые совершило политическое руководство Украины с самого начала развала СССР и далее — как при Викторе Януковиче, так и при Петре Порошенко, уверен собеседник агентства.

«Можно делать вид, что этих ошибок не было, а была только так называемая «российская агрессия». Но в украинском обществе растет понимание, что это путь в тупик. Что надо, наконец, признать реальность, перелистнуть эту страницу и начать с нового листа писать продолжение истории росийско-украинских отношений, жизненно важных для братских народов наших стран», — подытожил Миронов.

Напомним, сейчас в Париже проходят переговоры лидеров «нормандской четверки» — президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, лидера Франции Эмануэля Макрона и украинского президента Владимира Зеленского. Данный формат существует с 2014 года: в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры государств впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. В 2015 году главы государств «нормандской четверки» провели встречу в Минске, по итогам которой был разработан комплекс мер, направленных на урегулирование гражданской войны в Донбассе.

Полный текст интервью с Сергеем Мироновым читайте на сайте ФАН в ближайшее время.