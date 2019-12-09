Путин одним жестом развернул Зеленского на саммите лидеров «нормандской четверки»

Париж, 9 декабря. Встреча в «нормандском формате» с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась в Париже.

Перед началом встречи лидеры четырех стран попали в объективы видеокамер, которые запечатлели сцену с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

На кадрах видеоролика можно увидеть российского лидера, который сидит за одним столом с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. При этом Владимир Путин делает жест рукой, после которого Зеленский сразу разворачивается.

Путин подсказал Зеленскому, что нужно развернуться для совместного фото pic.twitter.com/Q88g9GMQjf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 декабря 2019 г.

Телеведущий политического ток-шоу «60 минут» Евгений Попов прокомментировал данный инцидент, выразив уверенность, что украинские националисты могут не простить Зеленскому подобного поведения.

«А вот и первая «зрада»: Зеленский развернулся по указке Путина. Нацики ему такого не простят», — написал телеведущий в своем Telegram-канале.

В настоящее время встреча лидеров стран «нормандской четверки» продолжается. Главы государств обсуждают подготовленный ранее совместный документ.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Этот формат переговоров был создан в 2014 году с целью урегулирования ситуации на востоке Украины.