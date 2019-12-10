Сирия, 10 декабря. Конвой ВС РФ доставил груз гуманитарной помощи в Ракку. Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли христианский город из минометов – есть жертвы среди населения. Турция возвращает беженцев в Сирию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет на северо-восток Латакии и нанесли точечные удары по расположения джихадистов «Тахрир аш-Шам»

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на севере Хамы отразили нападение радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе долины Аль-Габ и потеряли одного человека в результате перестрелки, в Хасаке восстанавливаются электростанцию.

«Исламское государство1»: подозреваются в подрыве блокпоста курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре, убили члена союзного САА ополчения в районе города Меядин.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли ракетными и минометными снарядами жилые кварталы города Скальбия на севере Хамы, предприняли вылазку в долину Аль-Габ, обстреляли поселок на западе Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: совершили нападение на отряд протурецких сил у поселка Мараназ на севере провинции Алеппо, нанесли ракетный удар по жилому кварталу Африна, в Ракке потеряли несколько единиц боевой техники, подозреваются в убийстве мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и союзные силы: обстреляли опорные пункты курдских радикалов на севере Алеппо, отказались от проведения совместного патрулирования на северо-востоке Сирии из-за погодных условий, приступили к размещению возвращенных из Турции сирийских беженцев на северо-востоке в Рас-аль-Айне и Тель-Абъяде.

Провинция Латакия

Как сообщает агентство Al Masdar, в районе города Кабана на северо-востоке Латакии продолжается операция ВКС РФ. По данным источника, днем несколько боевых вертолетов совершили вылет в предместья города, занятого радикалами альянса «Тахрир аш-Шам». Вертолеты сбросили на укрепления радикалов бомбы у города и в горах Аль-Акрад на северо-востоке провинции. Эта последняя серия ударов российской авиации произошла после того как из-за плохой погоды вылеты в данный район были прекращены. Агентство также сообщает, что 4-я танковая дивизия Сирийской Арабской Армии (САА) продолжила оказывать давление на джихадистов, выпустив несколько ракет и артиллерийских снарядов в направлении позиций радикалов, о чем так же сообщает источник.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжились провокации со стороны курдских радикалов. Утром артиллерийское подразделение турецкой армии открыло огонь по опорным пунктам курдских боевиков в районе поселка Мараназ, о чем сообщает новостное агентство Step News. У поселка Кафр-Шахер протурецким силам удалось отразить нападение курдских отрядов. В результате столкновений погибли три курдских боевика, двое были захвачены живыми.

Днем район Аль-Арха города Африн был обстрелян артиллерийскими снарядами со стороны курдских радикалов «Освободительных сил Африна», которые продолжают совершать диверсии в зонах контроля протурецких сил. Как сообщает портал Halab Today, в результате разрыва снаряда в жилом районе есть пострадавшие среди мирного населения.

Несколько мирных жителей поселка Миньяна пострадали при обстреле. Как сообщает медиаресурс Step News, боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли окрестности поселка из минометов. Погибли два человека. В ответ подразделение сирийской армии открыли огонь по укреплениям террористов у городов Кафр-Наха и Хан-Асаль.

По информации РИА Новости, турецкая военная полиция отказалась от проведения совместного патрулирования зоны безопасности на северо-востоке Сирии из-за погодных условий. Российские военнослужащие приняли решение провести самостоятельно патрулирование. Маршрут патруля взял начало у города Кобани.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы Сирийской арабской армии (САА) провели в поселке Хатла-Тахтани рейд и задержали несколько человек, подозреваемых в пособничестве террористам ИГИЛ11, как передает медиаресурс Halab Today. Ранее поступали сообщения о том, что террористы из состава «спящих ячеек» ИГ1 совершили вылазку в районе города Меядин, где похитили двух членов партизанского ополчения Национальной обороны. Корреспондент агентства также передает, что боевики ИГИЛ устроили засаду на машины бойцов Национальных сил обороны, когда те возвращались из поселка Шамития. Согласно информации источника, два пикапа ополченцев попали в засаду боевиков, которые открыли по ним огонь из пулеметов.

Днем неизвестные подорвали ручной гранатой блокпост «Демократических сил Сирии» (SDF) у поселения Джазрая. Информации о количестве раненых пока не поступало, как уточняет агентство Euphrates Post.

Вечером в городе Шхиль на востоке провинции было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Опознание показало, что убитый Аль-Хусейн ас-Салех аль-Баргут – житель поселка, как уточняет агентство Halab Today. Местные подозревают что за убийством мужчины стоят курдские боевики.

Провинция Даръа

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) в городе Карак аль-Шарки неизвестные совершили нападение у контрольно-пропускного пункта на военнослужащего из частей военно-воздушной разведки ВВС Сирии. Информации о пострадавших не поступало. По данным источника, с июня 2019 года общее количество нападений неизвестных на представителей официальной власти, армии и на бывших членов вооруженной оппозиции в Даръа достигло 201. Среди них 139 инцидентов были с летальным исходом, в числе убитых 22 мирных жителя, 69 представителей власти, САА, 26 убитых были членами «Южного фронта» и аффилированных группировок, которые поддержали в 2018 году перемирие с Дамаском.

Провинция Идлиб

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в городе Карак аль-Шарки неизвестные совершили нападение у контрольно-пропускного пункта на военнослужащего из частей военно-воздушной разведки ВВС Сирии. Информации о пострадавших не поступало. По данным источника, с июня 2019 года общее количество нападений неизвестных на представителей официальной власти, армии и на бывших членов вооруженной оппозиции в Даръа достигло 201. Среди них 139 инцидентов были с летальным исходом, в числе убитых 22 мирных жителя, 69 представителей власти, САА, 26 убитых были членами «Южного фронта» и аффилированных группировок, которые поддержали в 2018 году перемирие с Дамаском.

Провинция Ракка

Утром в город Ракка прибыл груз гуманитарной помощи в сопровождении российских военнослужащих. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать высококвалифицированную помощь нуждающимся. Как рассказал журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский, инфраструктура Ракки была полностью уничтожена в ходе операции по ее освобождению, проводившейся возглавляемой США международной коалицией против террористов «Исламского государства». В ходе массированных авиаударов коалиции были разрушены жилые кварталы, сотни мирных жителей пострадали. В период оккупации курдскими радикалами, жителям города приходилось самостоятельно решать вопросы нехватки чистой воды, медикаментов и продовольствия. В рамках первой российской гуманитарной акции жители получили две тысячи индивидуальных пакетов.

Боевики «Асайиш» арестовали в поселке Аль-Хиша молодого человека по имени Увейд аль-Джаду и изъяли у него мотоцикл. Юноша был задержан боевиками на контрольно-пропускном пункте у въезда в поселок, дальнейшая судьба юноши пока не известна.

Неизвестные подожгли военную технику и автомобили, которые принадлежали боевикам так называемых отрядов внутренней безопасности SDF «Асайиш». В результате «Демократические силы Сирии» (SDF) потеряли несколько автомобилей и бронетехнику. Как сообщает новостной портал Al Habour 21, поджог был инициирован в столице города Ракка в районе Аль-Тахна. Ответственность пока что не взяла на себя ни одна из группировок. Пожар был потушен совместными усилиями местного населения и пожарной команды добровольцев.

Провинция Хама

В северной части Хамы продолжаются провокации со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам». Как передает РИА Новости, в поселке Азизия и в городе Скальбия один человек погиб, и еще один ребенок был ранен в результате ракетного обстрела со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». Отметим что преимущественно христианский город Скальбия неоднократно подвергался обстрелам из минометов из ракетных реактивных систем со стороны «Тахрир аш-Шам».

Новостное агентство Step News сообщает, что также боевики открыли огонь из артиллерии по контрольно-пропускному пункту сирийской армии в районе долины Аль-Габ. По информации корреспондента источника, пострадал один военнослужащий. Стороны также обменялись ударами у поселка Майдан-Казаль, деревни Шарка и в районе Ас-Сармании.

Провинция Хасака

Корреспондент сирийского агентства SANA сообщил, что подразделения сирийской армии расширили свое развертывание на севере провинции Хасака, установив новые позиции в окрестности электростанции Мабрука и приступили к ремонтным работам. Как сообщает источник, станции был причинен серьезный материальный ущерб во время боевых действий между протурецкими отрядами и курдскими радикалами.

Турецкая армия и союзное ополчение нанесли ракетный удар по опорным пунктам «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселка Аль-Рубат к северу от Абу-Расина. Как передает источник в сети Twitter (@rana_alasad), данные о потерях в рядах боевиков пока не поступали.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что согласно имеющимся у их разведки данным, отряды курдских боевиков не покинули территорию зоны безопасности в полном составе, как было оговорено в рамках соглашений с РФ, о чем сообщает портал Halab Today. Ранее главарь курдских «Демократических сил Сирии» Мазлум Абди (Кобани) заявлял, что со своей стороны курдские радикалы отвели свои силы на 30 километров от турецкой границы, а за продолжающимися нападения на турецкую армию и союзное им ополчения стоят отдельно действующие боевики, которые не подчиняются SDF.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале работ по перемещению миллиона сирийских беженцев, находящихся на территории Турецкой республики, в город Телль-Абъяд в провинции Ракка, и в Рас-аль-Айн в Хасаке. В своём заявлении Эрдоган обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний по финансовой поддержке Турции в вопросе с беженцами, а также подчеркнул, что беженцы будут перемещены в города, находящиеся под полным контролем турецкой армии и протурецкого ополчения, как передает новостное агентство Anadolu.

Напомним, что 9 октября Анкара объявила о начале операции против курдских радикалов «Источник мира», главной задачей которой являлось обеспечение и поддержание безопасности в приграничной зоне на глубине 30 километров. На данной территории планировали разместить два миллиона сирийских беженцев, которые получили убежище в Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.