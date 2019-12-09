Завершилась встреча «нормандской четверки» в Париже

Париж, 9 декабря. Встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже подошла к концу. Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, она продолжалась более двух часов.

Сейчас проходит двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По ее завершению состоится итоговая пресс-конференция.

Отметим, что прежде Зеленский и Путин никогда не встречались, лишь общались несколько раз по телефону. Согласно протоколу, на их беседу было выделено 45 минут, но, как объяснил, помощник российского президента Юрий Ушаков, разговор не ограничен временными рамками.

Напомним, «нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, в которых принимают участие делегации от России, Украины, Германии и Франции. Впервые в таком составе украинский вопрос обсуждался в Нормандии в июне 2014 года, когда праздновалось 70-летие высадки союзнических войск.