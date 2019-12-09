Чиновницу из Ленобласти могут уволить за нецензурное слово

Санкт-Петербург, 9 декабря. Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков, в свете резонанса вокруг нецензурной фразы начальника отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор Александры Поздняковой, заявил, что чиновник не имеет права высказываться подобным образом.

Ранее в Сети получил широкое распространение видеоролик, на котором чиновница из Ленобласти во время выступления на молодежном форуме использует обсценную лексику, призывая подрастающее поколение усиленно работать. Администрация Сосновоборского городского округа заявила, что данный инцидент будет изучен на комиссии по этике.

«В тот же день я дал команду, чтобы провели комиссию по этике, и она состоится. Решение комиссии будет иметь рекомендательный характер, однако для себя я уже принял решение. Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться», — передает слова Главы Сосновоборского городского округа пресс-центр местной администрации.

Как считает Михаил Воронков, муниципальный служащий не имеет права высказываться подобным образом, передает «Газета.ру».