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В офисе президента Украины рассказали, как проходят переговоры «нормандской четверки»

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В офисе президента Украины рассказали, как проходят переговоры «нормандской четверки»

Париж, 9 декабря. Встреча «нормандской четверки» продлится еще несколько часов. Как сообщает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сейчас идет обсуждение проекта итогового коммюнике.

«Проговаривают каждый пункт и доходят до какого-то финального проекта. Когда будет подготовлен финальный вариант – лидеры выйдут к прессе. Двусторонней встречи Зеленского и Путина еще не было. В переговорах участвуют также советники, с украинской стороны: Пристайко, Ермак, Демченко», — сообщил Тимошенко.

Напомним, что сейчас в Париже проходит первый за три года саммит в «нормандском формате» с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии.

«Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры РФ, Германии, Франции и Украины впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. В 2015 году главы государств «нормандской четверки» провели встречу в Минске, по итогам которой был разработан комплекс мер, направленных на урегулирование гражданской войны в Донбассе. 

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