В ЛНР заявили о раскрытии агентурной сети СБУ в Донбассе

Луганск, 9 декабря. Министерство государственной безопасности ЛНР раскрыло агентурной сеть украинских спецслужб на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения мероприятий по противодействию разведывательно-подрывной деятельности на территории ЛНР был выявлен житель республики Дмитрий Праваторов, который осуществлял шпионскую деятельность в пользу украинских спецслужб.

По заданию кураторов из Службы безопасности Украины, Праваторов осуществлял вербовку новых агентов, а также занимался сбором и передачей информации о военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Кроме того, сотрудники МГБ ЛНР задержали жительницу Стаханова Екатерину Котенко, которая была завербована Праваторовым и активно сотрудничала с украинскими спецслужбами.

В ведомстве напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.