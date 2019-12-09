Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

В ЛНР заявили о раскрытии агентурной сети СБУ в Донбассе

99
0 Оставить комментарий

В ЛНР заявили о раскрытии агентурной сети СБУ в Донбассе

Луганск, 9 декабря. Министерство государственной безопасности ЛНР раскрыло агентурной сеть украинских спецслужб на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения мероприятий по противодействию разведывательно-подрывной деятельности на территории ЛНР был выявлен житель республики Дмитрий Праваторов, который осуществлял шпионскую деятельность в пользу украинских спецслужб.

По заданию кураторов из Службы безопасности Украины, Праваторов осуществлял вербовку новых агентов, а также занимался сбором и передачей информации о военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Кроме того, сотрудники МГБ ЛНР задержали жительницу Стаханова Екатерину Котенко, которая была завербована Праваторовым и активно сотрудничала с украинскими спецслужбами.

В ведомстве напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров