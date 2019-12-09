Эксперт назвал неоценимым вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии

Москва, 9 декабря. Россия внесла неоценимый вклад в освобождение Сирии из-под ига группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), заявил публицист и востоковед Андрей Онтиков, добавив, что россияне преследовали в Сирии лишь одну цель: ликвидации терроризма как мировой угрозы.

В понедельник Федеральное агентство новостей выпустило третью часть масштабного расследования из серии публикаций о ситуации в Сирии. Журналисты агентства рассказывают о действиях России в борьбе с террористами. В частности, представлены уникальные свидетельства о том, как российские силы боролись с группировкой ИГ и другими террористическими группами в Сирии.

В интервью «ПолитРоссии» Онтиков подчеркнул, что именно Россия внесла неоценимый вклад в освобождение Сирии из-под ига исламских террористов. Он напомнил, что позиции ИГ начали стремительно слабеть только после осени 2015 года, когда президент РФ Владимир Путин в ответ на просьбу сирийского коллеги Башара Асада дал добро на операцию ВКС РФ в САР.

«До этого момента боевики контролировали практически всю территорию САР. Сейчас же, как мы можем видеть, группировка разбита и представлена лишь какими-то локальными остаточными группами, не представляющими глобальной угрозы. И лавры победителей в этой борьбе, безусловно, должны достаться россиянам», — обращает внимание эксперт.

Онтиков добавил, что россияне не только принимали участие в спланированных наступательных операциях совместно с сирийской армией. На помощь сирийцам пришли и добровольцы. По словам эксперта, это показывает, что россияне преследовали в Сирии лишь одну цель: ликвидации терроризма как мировой угрозы.

«Люди прекрасно понимали, что ИГ — это угроза не только жизни сирийцев, но и всему мировому сообществу. И противостоять ей нужно было немедленно. И, конечно, в случае, когда тобой движет такая благородная идея, без настоящего героизма обойтись не получится. Это понимают и в самой Сирии, ведь эта страна, не побоюсь показаться нескромным, находится в долгу у россиян», — подчеркнул политолог.

Отметим, ранее ФАН опубликовал собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ. Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

Позднее вышла вторая часть расследования, раскрывающая объемы помощи, оказываемой джихадистам ИГ со стороны США. Корреспонденты ФАН раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из главных создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.