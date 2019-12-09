Сирия, 9 декабря. ВС РФ восстановили электростанцию в Хасаке. Два курдских боевика нейтрализованы в Алеппо. Турецкая армия нанесла ракетный удар по укрытиям радикалов SDF на севере Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: восстанавливают электростанцию в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: обменялись ударами с протурецким ополчением на север Алеппо и потеряли двух боевиков, в Ракке арестовали мирного жителя, подозреваются в убийстве мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов в Алеппо.

Провинция Алеппо

Как сообщает агентство Step News на фоне продолжающихся столкновений между отрядами протурецкого ополчения и курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF), отряд протурецких бойцов заявил о ликвидации двух сотрудников курдской самоназванной милиции «Асайиш» в районе поселка Кафр-Кашир к югу от города Азаз. Ранее поступала информация о том, что курдские боевики спровоцировали турецкую армию на ответные действия в районе поселка Мараназ и обстреляли из минометных установок жилой квартал города Африн, что привело к жертвам среди мирного населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Шхиль на востоке провинции было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Опознание показало, что убитый Аль-Хусейн ас-Салех аль-Баргут – житель поселка, как уточняет агентство Halab Today. Местные подозревают что за убийством мужчины стоят курдские боевики.

Стало известно, что 9 декабря группа из примерно 300 бойцов иракского шиитского ополчения «Имама Ходжи» пересекла иракско-сирийскую границу через погранпереход Аль-Каим — Абу Кемаль. Сообщается, что ополченцы начали развертывание у городов Абу-Кемаль и Багуз на юге провинции, о чем сообщает медиаресурс Step News.

Провинция Ракка

Боевики «Асайиш» арестовали в поселке Аль-Хиша молодого человека по имени Увейд аль-Джаду и изъяли у него мотоцикл. Юноша был задержан боевиками на контрольно-пропускном пункте у въезда в поселок, дальнейшая судьба юноши пока не известна. Отметим, что из-за роста числа терактов с участием заминированных мотоциклов курдская cамоназванная администрация пытается в течение многих месяцев запретить для гражданских передвижение на мотоциклах на всей территории своей оккупации.

Провинция Хасака

По информации агентства Euphrates Post, российские военнослужащие, занявшие позиции в районе электростанции Мабрука в окрестностях города Рас-аль-Айн, приступили к ремонтным работам. Как сообщает источник, станции был причинен серьезный материальный ущерб во время боевых действий между протурецкими отрядами и курдскими радикалами, которые занимали Рас-аль-Айн. Согласно информации источника, станция будет снова эксплуатироваться в скором времени, что поможет решить вопрос с перебоями с электричеством в Рас-аль-Айне и его окрестностях.

Турецкая армия и союзное ополчение нанесли ракетный удар по опорным пунктам «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселка Аль-Рубат к северу от Абу-Расина. Как передает источник в сети Twitter (@rana_alasad), данные о потерях в рядах боевиков пока не поступали.