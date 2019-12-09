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РФ внесла колоссальный вклад в борьбе с терроризмом в Сирии, убежден эксперт

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РФ внесла колоссальный вклад в борьбе с терроризмом в Сирии, убежден эксперт

Москва, 9 декабря. Россия внесла значительный вклад в борьбе с боевиками террористических группировок в Сирии, заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев. По его мнению, именно российские силы помогли армии САР не пасть духом и вернуть под контроль земли.

Перенджиев подчеркнул, что деятельность российских военных в Сирии способствует борьбе с террористами, которые представляют серьезную опасность не только для Дамаска, но и для каждой страны мира.

РФ внесла колоссальный вклад в борьбе с терроризмом в Сирии, убежден эксперт

По мнению эксперта, благодаря профессионализму россиян боевики потеряли свои позиции на земле. Военные РФ дали отпор боевикам, которые нападали на важные объекты инфраструктуры на территории Сирии.

«Россия вдохновила и даже вдохнула в армию Сирии дух победы. Потому что морально она начинала разлагаться и не верить в победу над террористами. Поэтому привлечение России в Сирию создало условия для решающего перелома», — пояснил эксперт в беседе с «ПолитЭкспертом».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало масштабное расследование, посвященное Сирии. В первой части говорилось о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В частности, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона репортера.

Вторая часть расследования была посвящена связям США и террористов в САР. Вашингтон отправляет в Сирии инструкторов для обучения боевиков, обеспечивает оружием в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании, поддержке и финансировании ИГ1.

Третья часть материала рассказывает о деятельности россиян в Сирии, в частности, о прибытии первой группы российских специалистов на сирийскую авиабазу «Хмеймим» в конце сентября 2015 года. Приезд россиян, как считают сирийцы, быстро изменил ситуацию внутри государства. Отметим, Россия находится на территории САР по приглашению правительства сирийского лидера Башара Асада.

 Подробнее читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ПолитЭксперт
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