Москва, 9 декабря. Россия внесла значительный вклад в борьбе с боевиками террористических группировок в Сирии, заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев. По его мнению, именно российские силы помогли армии САР не пасть духом и вернуть под контроль земли.

Перенджиев подчеркнул, что деятельность российских военных в Сирии способствует борьбе с террористами, которые представляют серьезную опасность не только для Дамаска, но и для каждой страны мира.

По мнению эксперта, благодаря профессионализму россиян боевики потеряли свои позиции на земле. Военные РФ дали отпор боевикам, которые нападали на важные объекты инфраструктуры на территории Сирии.

«Россия вдохновила и даже вдохнула в армию Сирии дух победы. Потому что морально она начинала разлагаться и не верить в победу над террористами. Поэтому привлечение России в Сирию создало условия для решающего перелома», — пояснил эксперт в беседе с «ПолитЭкспертом».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало масштабное расследование, посвященное Сирии. В первой части говорилось о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В частности, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона репортера.

Вторая часть расследования была посвящена связям США и террористов в САР. Вашингтон отправляет в Сирии инструкторов для обучения боевиков, обеспечивает оружием в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании, поддержке и финансировании ИГ1.

Третья часть материала рассказывает о деятельности россиян в Сирии, в частности, о прибытии первой группы российских специалистов на сирийскую авиабазу «Хмеймим» в конце сентября 2015 года. Приезд россиян, как считают сирийцы, быстро изменил ситуацию внутри государства. Отметим, Россия находится на территории САР по приглашению правительства сирийского лидера Башара Асада.

Подробнее читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.