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Как журналисты и политики отреагировали на депортацию Натали Ямб

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Как журналисты и политики отреагировали на депортацию Натали ЯмбРезко против – такое отношение к депортации из Кот-д’Ивуара активистки Натали Ямб выразили многие политики и журналисты на своих страницах в социальных сетях. Люди поддерживают несправедливо высланную из страны женщину, и призывают прекратить преследование людей из-за симпатии к России.

Камерунскую активистку и советника лидера ивуарийской оппозиционной партии выслали из Кот-д'Ивуара 2 декабря. Официальные органы прокомментировали это тем, что Натали выполняла «деятельность, несовместимую с национальными интересами».

Давление на Натали началось сразу после ее резонансного выступления на форуме «Россия-Африка» в Сочи, и включает в себя блокировку ее страницы в «Википедии».

На это шокирующее известие отреагировали многие деятели СМИ и политики со всего мира. Среди них журналист из Кот-д'Ивуара, Давид Богуи. В своем твиттере он написал:

«Он не предлагает ничего. Он открыто требует заткнуть рот любому, кто позволит себе критиковать Францию и ее (вредные) действия в Африке. @Nath_Yamb - только одна из многих жертв этой колониалистской политики Франции, которую воплотил сегодня @EmmanuelMacron».

Поддержал коллегу политический обозреватель Africa Unite из Сан-Франциско. В своем сообщении он так же резко выступил против жестоких ограничений французскими властями:

«Свобода выражения не должна молчать. Натали Ямб - одна из самых жестких критиков диктатора #Уаттара, в настоящее время находится под стражей в полиции в ожидании изгнания. Ее преступление, разоблачение тиранов и несправедливая эксплуатация бывших французских колоний со стороны #France #USA #Uk».

Политический комментатор La Voix Peuhleосудил ивуарийские власти за их кроткое подчинение правительству Франции:

«В очередной раз, африканскую женщину изгоняют из африканской земли ее предков темнокожие рабы, которые хотят любой ценой угодить Белому Мастеру #Françafrique #France #Natalieyamb».

Почувствовал сопричастность к событию и политический обозреватель Hamet Gassama из Техаса. Он предложил остановить дальнейшие распространение колонизации Африки и поддерживать Натали Ямб:

«Полиция Кот-д'Ивуара по приказу марионеточного президента Уаттара принадлежащего @EmmanuelMacron пытается запугать/осудить Натали Ямб за выступление против #Французского продолжения КОЛОНИАЛИЗМА в Африке. ОСТАНОВИТЕ это! Мы стоим с Натали Ямб!».

Национальный депутат Республики Нигер, Умару Абдурахман подметил противоречие гимна Абиджана и действий органов Кот-д'Ивуара:

«"Привет, земля надежды!
Страна гостеприимства..." отрывок из гимна Абиджана
ПАРАДОКС! Наша сестра Натали Ямб выслана из Кот-д'Ивуара
Мы были в Сочи вместе, эти люди понятия не имеют о смелости, которая течет в венах этой леди @Nath_Yamb»

Со словами поддержки выступил и бывший президент Ганы Джерри Джон Роулингс. В своем обширном сообщении он выделил личность Натали, как человека, действия которого устремлены к свободе, справедливости, достоинству и независимости:

«Я присоединяюсь ко всем благонамеренным африканцам, чтобы отпраздновать политического активиста @Nath_Yamb, камерунско-швейцарского происхождения, проживавшей в Кот-д'Ивуаре в течение многих лет, и депортированной без какого-либо судебного приказа, потому что она выступала против Франции в #Sochi».

«Кажется, мы сами уничтожаем себя в Африке. Мы говорим о континентальном суверенитете, но затягиваем петлю национального суверенитета. Мы говорим о принятии глобальных стандартов в демократии, но практикуем обратное. Я присоединяюсь к благонамеренным африканцам чтобы отпраздновать политического активиста Натали Ямб, девушки камерунско-швейцарского происхождения, проживавшей в Кот-д'Ивуаре в течение многих лет, и депортированной без какого-либо судебного приказа, потому что недавно она критиковала на российско-африканском саммите в Сочи то, как Франция удушающе ведет себя в некоторых частях Африки. Дорогая Натали, как вы сказали в своем твите: «История докажет, что мы правы. Борьба продолжается…». Теперь вы будете еще дальше нести голос всех африканцев, которые стремятся к свободе, справедливости, достоинству и независимости и которые хотят положить конец французской валютной, военной и дипломатической колонизации во франкоязычной Африке».

Повсеместная поддержка Натали Ямб в сети не ограничивается ее последователями или политическими комментаторами, а включает в себя нынешних политиков и бывших президентов стран. Единогласно все считают эту депортацию попыткой Уаттары угадить Франции и наказать Ямб за симпатию к России.

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