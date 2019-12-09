Как журналисты и политики отреагировали на депортацию Натали Ямб

Резко против – такое отношение к депортации из Кот-д’Ивуара активистки Натали Ямб выразили многие политики и журналисты на своих страницах в социальных сетях. Люди поддерживают несправедливо высланную из страны женщину, и призывают прекратить преследование людей из-за симпатии к России.

Камерунскую активистку и советника лидера ивуарийской оппозиционной партии выслали из Кот-д'Ивуара 2 декабря. Официальные органы прокомментировали это тем, что Натали выполняла «деятельность, несовместимую с национальными интересами».

Давление на Натали началось сразу после ее резонансного выступления на форуме «Россия-Африка» в Сочи, и включает в себя блокировку ее страницы в «Википедии».

На это шокирующее известие отреагировали многие деятели СМИ и политики со всего мира. Среди них журналист из Кот-д'Ивуара, Давид Богуи. В своем твиттере он написал:

«Он не предлагает ничего. Он открыто требует заткнуть рот любому, кто позволит себе критиковать Францию и ее (вредные) действия в Африке. @Nath_Yamb - только одна из многих жертв этой колониалистской политики Франции, которую воплотил сегодня @EmmanuelMacron».

Il ne suggère rien. Il demande ouvertement de bâillonner quiconque se permettra de critiquer la France et ses actions (néfastes) en Afrique. @Nath_Yamb n'est que l'une des nombreuses victimes de cette politique colonialiste de la France incarnée aujourd'hui par @EmmanuelMacron https://t.co/tlc8HURqzm — David Bogui, Ing. (@BogDav) December 5, 2019

Поддержал коллегу политический обозреватель Africa Unite из Сан-Франциско. В своем сообщении он так же резко выступил против жестоких ограничений французскими властями:

«Свобода выражения не должна молчать. Натали Ямб - одна из самых жестких критиков диктатора #Уаттара, в настоящее время находится под стражей в полиции в ожидании изгнания. Ее преступление, разоблачение тиранов и несправедливая эксплуатация бывших французских колоний со стороны #France #USA #Uk».

#IVORYCOAST Freedom of expression should not shut up. Nathalie Yamb one of the fiercest critics of dictator #Ouattara, currently in police custody and about to be expelled . Her crime , exposing tyrants and the unfair exploitation of former French colonies by #France #USA #Uk pic.twitter.com/g8NBDJRHMN — Africa Unite (@kossougo) December 2, 2019

Политический комментатор La Voix Peuhle ‏ осудил ивуарийские власти за их кроткое подчинение правительству Франции:

«В очередной раз, африканскую женщину изгоняют из африканской земли ее предков темнокожие рабы, которые хотят любой ценой угодить Белому Мастеру #Françafrique #France #Natalieyamb».

Une fois encore, une africaine est expulsée de la terre africaine de ses ancêtres par des esclaves noirs qui veulent à tout prix faire plaisir au maître Blanc #Françafrique #France #Natalieyamb https://t.co/LZ95abdqug — La Voix Peuhle (@lavoixpeuhle) December 2, 2019

Почувствовал сопричастность к событию и политический обозреватель Hamet Gassama из Техаса. Он предложил остановить дальнейшие распространение колонизации Африки и поддерживать Натали Ямб:

«Полиция Кот-д'Ивуара по приказу марионеточного президента Уаттара принадлежащего @EmmanuelMacron пытается запугать/осудить Натали Ямб за выступление против #Французского продолжения КОЛОНИАЛИЗМА в Африке. ОСТАНОВИТЕ это! Мы стоим с Натали Ямб!».

Ivorian Police, with order from puppet president @AOuattara_PRCI of @EmmanuelMacron, is trying to intimidate/censure Natalie Yamb for speaking out against #france continued COLONIALISM is Africa. STOP it!

We Stand with Nathalie Yamb!#StandwithNathalieYamb#france_DEGAGE#STOPcfa https://t.co/mQUYr0wItr — Hamet Gassama (@GassamaHamet) November 30, 2019

Национальный депутат Республики Нигер, Умару Абдурахман подметил противоречие гимна Абиджана и действий органов Кот-д'Ивуара:

«"Привет, земля надежды!

Страна гостеприимства..." отрывок из гимна Абиджана

ПАРАДОКС! Наша сестра Натали Ямб выслана из Кот-д'Ивуара

Мы были в Сочи вместе, эти люди понятия не имеют о смелости, которая течет в венах этой леди @Nath_Yamb»

"Salut oh terre d’espérance!

Pays de l’hospitalité..." extrait de l'hymne l'abidjanaise



PARADOXE ! Notre sœur Nathalie Yamb expulsée de la Côte d'Ivoire



Nous étions ensemble à sotchi, ces gens n'ont aucune idée du courage qui coule dans les veines de cette dame@Nath_Yamb pic.twitter.com/bly50Fqll4 — OUMAROU Abdourahmane (@abder2810) December 3, 2019

Со словами поддержки выступил и бывший президент Ганы Джерри Джон Роулингс. В своем обширном сообщении он выделил личность Натали, как человека, действия которого устремлены к свободе, справедливости, достоинству и независимости:

«Я присоединяюсь ко всем благонамеренным африканцам, чтобы отпраздновать политического активиста @Nath_Yamb, камерунско-швейцарского происхождения, проживавшей в Кот-д'Ивуаре в течение многих лет, и депортированной без какого-либо судебного приказа, потому что она выступала против Франции в #Sochi». «Кажется, мы сами уничтожаем себя в Африке. Мы говорим о континентальном суверенитете, но затягиваем петлю национального суверенитета. Мы говорим о принятии глобальных стандартов в демократии, но практикуем обратное. Я присоединяюсь к благонамеренным африканцам чтобы отпраздновать политического активиста Натали Ямб, девушки камерунско-швейцарского происхождения, проживавшей в Кот-д'Ивуаре в течение многих лет, и депортированной без какого-либо судебного приказа, потому что недавно она критиковала на российско-африканском саммите в Сочи то, как Франция удушающе ведет себя в некоторых частях Африки. Дорогая Натали, как вы сказали в своем твите: «История докажет, что мы правы. Борьба продолжается…». Теперь вы будете еще дальше нести голос всех африканцев, которые стремятся к свободе, справедливости, достоинству и независимости и которые хотят положить конец французской валютной, военной и дипломатической колонизации во франкоязычной Африке».

I join all well-meaning Africans to celebrate outspoken political activist @Nath_Yamb who as a Cameroonian-Swiss who has lived in Cote d'Ivoire for years, was deported without any court order because she spoke against France in #Sochi. https://t.co/z7mRmVjygL pic.twitter.com/WOGERqm73Q — Jerry John Rawlings (@officeofJJR) December 6, 2019

Повсеместная поддержка Натали Ямб в сети не ограничивается ее последователями или политическими комментаторами, а включает в себя нынешних политиков и бывших президентов стран. Единогласно все считают эту депортацию попыткой Уаттары угадить Франции и наказать Ямб за симпатию к России.