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США ввели санкции против более чем 40 иностранных физлиц и компаний

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США ввели санкции против более чем 40 иностранных физлиц и компанийВашингтон, 9 декабря. США ввели санкции в отношении физических и юридических лиц из Европы, Азии и Латинской Америки в рамках так называемого «Глобального акта Магнитского». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Под действие американских санкций попали 17 физических и 29 юридических лиц. По мнению представителей Вашингтона, они якобы причастны к коррупционной деятельности и нарушению прав человека в Венесуэле.

В США будут заморожены банковские счета и активы физических лиц и компаний, попавших в санкционный список. Кроме того, американским гражданам и компаниям запрещается вести бизнес с фигурантами санкционного списка.

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Источник: ТАСС
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